La passione per il ciclismo e la valorizzazione del territorio si incontrano nella Granfondo Alpi del Mare, un evento che segna il debutto di una nuova grande classica del panorama ciclistico nazionale. La manifestazione si terrà domenica 21 settembre 2025.

Con questo obiettivo, gli organizzatori della Granfondo Alpi del Mare sono determinati a elevare l’evento a livelli di eccellenza, rendendolo un'attrazione per ciclisti italiani e internazionali.

UN PROGETTO CON OBIETTIVI CHIARI E AMBIZIOSI

La Granfondo Alpi del Mare si pone obiettivi di rilievo: posizionare Mondovì come centro di una manifestazione di prestigio; valorizzare i territori del Monregalese, Langa Monregalese e Alta Langa, e le loro eccellenze enogastronomiche e culturali; coinvolgere le associazioni locali: alberghiere, enti del gusto e della promozione territoriale; attirare una platea evoluta, non solo alla ricerca di competizione e benessere, ma anche di esperienze immersive legate alla bellezza paesaggistica e alla tradizione enogastronomica. A sottolineare il legame tra l’evento e il territorio sarà la dedica speciale a Lorenzo Tealdi, figura storica del ciclismo in provincia di Cuneo.

LA PROVINCIA DI CUNEO: IL PARADISO DEL CICLISMO

Il Monregalese e le valli circostanti offrono un territorio ideale per il cicloturismo: paesaggi unici tra Alpi e colline delle Langhe; patrimonio enogastronomico d’eccellenza con vini e prodotti tipici apprezzati in tutto il mondo; salite leggendarie scenario di imprese memorabili nella storia ciclismo; clima ideale con estati fresche che rendono la zona adatta per la pratica sportiva.

CICLOTURISMO: UN VALORE PER IL TERRITORIO

Il cicloturismo è un settore in forte crescita, con un impatto economico diretto nel 2023 stimato in oltre 5,5 miliardi di euro annui. I cicloturisti soggiornano mediamente il 58% in più rispetto ai turisti tradizionali, garantendo un indotto significativo alle strutture ricettive e alle attività locali.

Nel 2023, sono state registrate 56,8 milioni di presenze cicloturistiche, come evidenziato dal rapporto "Viaggiare con la bici 2024" realizzato da ISNART e Legambiente. Il profilo del cicloturista è prevalentemente quello di un turista con un livello di istruzione elevato e reddito medio-alto. I cicloturisti viaggiano spesso in compagnia del partner, della famiglia o di amici.

Questi dati evidenziano come il cicloturismo sia diventato una componente significativa dell'offerta turistica italiana, innescando un circuito virtuoso tra una domanda sempre più attenta e un'offerta di servizi in continua specializzazione.

I PERCORSI: GRANFONDO E CICLOTURISTICA



La manifestazione proporrà due percorsi: Granfondo: 103 km e 1.970 metri di dislivello, un tracciato impegnativo ma accessibile, studiato per valorizzare i paesaggi e i comuni del Monregalese, Langa Monregalese e Alta Langa. Cicloturistica: 60 km, aperta a tutti, inclusi gli appassionati e possessori di e-bike, con ristori tipici che esalteranno i sapori del territorio.

NON SOLO BICI: EVENTI PER TUTTI

L’evento si arricchirà di manifestazioni collaterali: Fit Walking: una camminata attraverso Mondovì dedicata a famiglie e accompagnatori. Gimkana per bambini: un’area dedicata ai più piccoli per avvicinarli al mondo della bici. Expo e Pasta Party in Piazza: il cuore pulsante dell’evento sarà Piazza Maggiore a Mondovì, con stand di aziende, sponsor del settore sportivo, e un’area hospitality per interviste e dirette web.

UNA MAGLIA SIMBOLO DELL’EVENTO

Tutti i partecipanti riceveranno la maglia ufficiale della Granfondo Alpi del Mare, un simbolo dell’evento e uno strumento di promozione per i partner coinvolti. La maglia sarà realizzata in materiali di alta qualità e accompagnerà i ciclisti tutto l’anno. Anche ai partecipanti della Cicloturistica riceveranno una maglia dedicata all’evento.

ESSERE PARTNER: UN’OPPORTUNITÀ UNICA PER L’INDOTTO LOCALE

La Granfondo Alpi del Mare rappresenta un’occasione imperdibile per le realtà del territorio che vogliono valorizzare la propria attività e intercettare un pubblico dinamico e appassionato. L’evento non è solo una manifestazione sportiva, ma un vero e proprio motore economico capace di generare un impatto significativo sull’indotto locale, coinvolgendo aziende, strutture ricettive, ristoratori e produttori del territorio.

Per massimizzare queste opportunità, sono disponibili diversi programmi di partnership: Be Partner Maglia – visibilità esclusiva sulle maglie ufficiali dell’evento. Be Partner Social – presenza strategica sulle piattaforme digitali della Granfondo. Be Partner Media – collaborazioni con i media locali e nazionali per una copertura su ampia scala. Be Partner Expo – spazi espositivi per aziende e prodotti in un’area dedicata ai partecipanti e visitatori. Be Partner Food – promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, coinvolgendo ristoratori e produttori locali

L’organizzazione si dedicherà alla pianificazione di eventi promozionali, alla creazione di contenuti di alta qualità e allo sviluppo di sinergie per garantire ai partner una visibilità mirata e un ritorno concreto in termini di promozione e crescita economica.

L’evento sarà una vetrina promozionale attiva tutto l’anno, offrendo ai partner un'opportunità di visibilità costante e il coinvolgimento in una community dinamica e appassionata. Attraverso strategie mirate di marketing, eventi collaterali e una forte presenza sui canali digitali, i marchi associati potranno beneficiare di una promozione continua, rafforzando il loro legame con il pubblico e valorizzando il territorio.

LE DICHIARAZIONI DELLE AUTORITÀ

Dichiarazione di Luca Robaldo, Sindaco di Mondovì e Presidente della Provincia di Cuneo: “La Granfondo Alpi del Mare è un’opportunità unica per Mondovì e per l’intero territorio provinciale. Un evento che celebra il ciclismo e valorizza le nostre bellezze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali, attirando curiosi e appassionati dall’Italia e dall’estero. Accogliamo, quindi, con grande piacere questa nuova manifestazione, certi che saprà contribuire a promuovere e a stimolare l’economia locale, rafforzando il legame tra sport e tradizione.”

Dichiarazione di Alessandro Terreno, Assessore alle Politiche giovanili, Manifestazioni, Sport e Impianti sportivi del Comune di Mondovì: "La Granfondo Alpi del Mare è un evento di grande rilievo per Mondovì e per l’intero Monregalese, dove lo sport diventa volano di sviluppo e di coinvolgimento di giovani e famiglie. Siamo felici, dunque, di ospitarlo, ma siamo soprattutto orgogliosi di rafforzare la nostra vocazione per lo sport e per le attività all’aria aperta, consolidando altresì l’immagine della nostra città come destinazione cicloturistica fascinosa e attrattiva”.