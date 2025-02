Volley A3M. Niente da fare contro San Giustino: Savigliano dura un set, poi gli umbri s'impongono 1-3

Il Monge-Gerbaudo Savigliano gioca un ottimo primo set, ma poi, come già accaduto altre volte in stagione, subisce il ritorno dell’avversario e cede 3-1 contro l’ErmGroup Altotevere San Giustino nel 15° turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

La cronaca del match

Prima del primo servizio, un minuto di raccoglimento per la scomparsa del nonno di Daniele Gallo, libero di casa, e di Angelo Pasqui, storico collaboratore della società ospite.

Quindi, Savigliano parte forte e, trascinata dai servizi di Galaverna e dai punti di Spagnol e Sacripanti vince 25-20.

Dal secondo, però, esce un’altra San Giustino, efficace in difesa e pungente a muro. A questi fondamentali si aggiunge il braccio affidabile di Marzolla, e questo spiega il ribaltone: 1-2 con l’Altotevere che si presenta al quarto set con un parziale di 1-12 nel fondamentale dei muri (alla fine saranno 4-16).

Il quarto è il set più avvincente: gli ospiti sembrano scappare subito via, ma vengono ripresi dal Monge-Gerbaudo, che inaugura un lungo tira e molla. Nel momento cruciale, due punti di Sacripanti ben imbeccato da Carlevaris sembrano dare lo strappo decisivo, ma l’ErmGroup rientra ancora e con un parziale di 7-0 si prende set e partita.

I sestetti iniziali

Coach Bulleri conferma il sestetto vincente a Brugherio. La diagonale è composta da Pistolesi e Spagnol, in posto 4 Sacripanti e Galaverna, al centro Orlando Boscardini e Rainero. Liberi alternati Gallo e Rabbia.

Coach Bartolini risponde con Biffi in regia e Marzolla opposto; Maiocchi e Cappelletti schiacciatori; Galiano e Quarta centrali. Liberi alternati Cioffi e Pochini.

Primo set

Il primo parziale viaggia a lungo sui binari del grande equilibrio. Savigliano prova uno strappo, ma San Giustino impatta subito. Sul 14-13 va al servizio Galaverna, che piazza due ace e costringe Bartolini a stoppare tutto, ma al ritorno in campo il Monge-Gerbaudo allunga ancora (17-13). Sul 22-18 Bulleri si gioca la carta Carlevaris al servizio per Rainero e Bartolini ferma ancora tutto. L’attacco out di Marzolla, confermato dal video-check, regala cinque palle-set ai padroni di casa. Gli ospiti annullano la prima, ma nulla possono sulla pipe “delicata” di Sacripanti. 25-20.

Secondo set

Si riparte sui binari dell’equilibrio, ma questa volta l’ErmGroup sembra averne di più sin dalle prime battute. Un muro a uno di Marzolla su Spagnol dà il primo strappo, seguito da un attacco out di Galaverna (10-14). Un altro muro di Biffi su Galaverna regala il massimo vantaggio ai suoi: 12-17 e Bulleri si gioca già il secondo time-out. Gli ospiti ormai sono scappati via: l’attacco di Cappelletti toccato da Rainero vale il 15-22 che di fatto suggella la vittoria nel parziale. La battuta a rete di Brugiafreddo, appena subentrato a Rainero, consente a Cappelletti di andare al servizio: ace e discorso chiuso (17-25).

Terzo set

Il Monge-Gerbaudo fatica soprattutto in attacco e l’Altotevere prova subito la fuga: una pipe di Cappelletti vale già il +3 sul 6-9. Savigliano, aiutata anche dal buon servizio di Sacripanti, rientra sul 10 pari, ma l’ErmGroup mette subito di nuovo la freccia. L’attacco di Marzolla vale il +5 sul 12-17 e Bulleri, che aveva già interrotto il gioco sul 12-15, lo ferma ancora. I piemontesi, però, non ci stanno, e trovano tre punti consecutivi. L’ultimo è un muro-out di un soffio su forte attacco di Spagnol, confermato dal check. Bartolini stoppa precauzionalmente l’inerzia favorevole dei padroni di casa (15-18). Dal time-out rientra in campo meglio gli ospiti, che rispondono subito, grazie soprattutto a Troiani, che entra al servizio e piazza due ace in salto float (15-21). Sacripanti serve out, quindi anche il lungolinea di Galaverna termina fuori (18-25).

Quarto set

Gli ospiti approfittano dell’appannamento iniziale saviglianese per portarsi sullo 0-3, ma tre muri consecutivi dei padroni di casa consentono ai ragazzi di Bulleri di ribaltare la contesa (6-5). È l’inizio di un tira e molla, perché Savigliano torna ancora sotto e San Giustino scappa ancora. Sul 9-12 Bulleri cambia in regia: dentro Carlevaris per Pistolesi. La nuova rimonta gialloblu consente ai padroni di casa di tornare addirittura avanti: 16-15 e primo time-out Bartolini. Savigliano ora ha un altro brio e con due azioni fotocopia prova addirittura a scappare: doppio punto di Sacripanti e +3, ma l’ErmGroup torna ancora sotto. 19-18 e time-out Bulleri per un set molto divertente, con Marzolla che con due punti consecutivi riporta i suoi avanti in un momento cruciale (20-22). Time-out Savigliano. Al rientro, super-pipe di Carpita per il +3 che sembra decisivo: 20-23. E lo è, perché con un parziale di 7-0 la vince. L’ultimo punto è un muro di Stoppelli su Sacripanti: 20-25 e 1-3 Altotevere.

Le dichiarazioni. Come MVP dell’incontro, con l’omaggio della maglia offerta da Volley Sport Torino e con il cesto di frutta offerto da Il Fruttaiolo, è premiato il palleggiatore ospite Jacopo Biffi, autore di ottime giocate in regia, condite da 5 punti, di cui 3 muri. Top scorer dell’incontro è Cappelletti, autore di ben 22 punti.

Monge-Gerbaudo Savigliano-ErmGroup Altotevere San Giustino 1-3

Parziali: 25-20, 17-25, 18-25, 20-25

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Spagnol 16, Sacripanti 15, Galaverna 10, Rainero 9, Orlando Boscardini 7, Gallo (L1); Rabbia (L2), Carlevaris 1, Brugiafreddo; N.E. Quaranta, Calcagno. All. Bulleri.

ErmGroup Altotevere San Giustino: Biffi 5, Marzolla 18, Maiocchi 8, Cappelletti 22, Quarta 4, Galiano 7, Cioffi (L1); Pochini (L2), Troiani 2, Battaglia, Stoppelli 1, Carpita 2; N.E. Cipriani. All. Bartolini.

Durata set: 25’, 25’, 26’, 28’