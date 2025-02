Ad Alba riaperto il bando per gli alloggi popolari dopo sette anni

Trovare una casa in affitto ad Alba è sempre più difficile. I prezzi elevati rendono il mercato immobiliare inaccessibile per molte famiglie. Inoltre, la crescente diffusione degli affitti brevi ha ridotto ulteriormente la disponibilità di alloggi a lungo termine, aggravando una situazione abitativa già complessa.

Dopo sette anni di attesa, il Comune di Alba ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, un'opportunità per molte famiglie e cittadini in difficoltà economica. Il bando, valido dal 18 febbraio al 18 aprile 2025, riguarda sia gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia i minialloggi comunali per anziani over 65.

Possono partecipare alla selezione i residenti e i lavoratori attivi nel Comune di Alba e nei Comuni dell’ambito territoriale 10. Il bando, oltre a stabilire i criteri di assegnazione, tiene conto delle nuove normative regionali, che hanno eliminato alcuni vincoli, come quello della residenza triennale minima, ampliando così la platea di aventi diritto.

Attualmente, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica conta circa 300 alloggi, tutti occupati. Tuttavia, una dozzina di unità risultano vuote, in attesa di ristrutturazione. L’ATC (Agenzia Territoriale per la Casa), ente competente per la manutenzione, non dispone al momento delle risorse necessarie per il loro recupero, e il Comune ha avviato un confronto con il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’ATC, insediatosi a gennaio, per trovare una soluzione.

L’assessore alle Politiche Sociali Donatella Croce spiega: "Dopo sette anni e l’assegnazione degli ultimi nove alloggi acquisiti dal Comune in via Garelli, era necessario rifare la graduatoria con i nuovi criteri regionali. Non sono molti gli alloggi disponibili, ma almeno una dozzina sono al momento vuoti perché necessitano di manutenzione. In questi mesi lavoreremo con ATC per renderli agibili al momento in cui la graduatoria sarà definitiva".

Le domande possono essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.alba@cert.legalmail.it, anche da indirizzi di posta elettronica ordinaria. La modulistica completa è disponibile sul sito del Comune di Alba, nella sezione Segretariato Sociale e Politiche per la Casa, o presso la Ripartizione Socio-Educativa e Culturale in via General Govone 11.

Per informazioni o assistenza nella compilazione della domanda, è possibile contattare l’Ufficio Segretariato Sociale e Politiche per la Casa ai numeri 0173 292247/292345 o tramite email all’indirizzo servizi.sociali@comune.alba.cn.it. Inoltre, per un supporto nell’invio della domanda, si può fare riferimento agli Sportelli di Facilitazione Digitale, consultabili sul sito retefacilitazionedigitale.it.

