Barilla, Signorelli: "Da 50 anni Mulino Bianco nelle case delle persone"

(Adnkronos) - “Questo cinquantesimo anniversario per noi è un traguardo bellissimo, molto importante ed anche emozionante, perché la marca in questi cinque decenni ha saputo ritagliarsi un ruolo nella quotidianità delle persone”. Così Laura Signorelli, Marketing Director Equity di Mulino Bianco, in occasione del lancio delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di Mulino Bianco.

Per omaggiare la lunga storia del marchio che ha contribuito a creare il rito della colazione all’italiana, parte infatti da Milano un ricco programma di eventi ed iniziative che durerà per tutto il 2025 e che avrà al centro il tema dei ricordi.

“Parleremo di ricordi perché 9 italiani su 10 ci associano ai ricordi d'infanzia- spiega Signorelli - Per le persone, i ricordi sono emozione. Oltre a questo evento, ci sarà la nuova comunicazione con protagonista il Piccolo Mugnaio Bianco, un elemento che ha fatto parte della nostra storia e della comunicazione che tanti italiani ricordano ancora. Sarà un anno ricco di tante sorprese, tra le quali anche il lancio di una nuova limited edition, i biscotti ‘Frollini del Piccolo Mugnaio’ e un concorso dove le persone potranno vincere i premi più desiderati dagli italiani”.

Mulino Bianco, che nel solo 2024 nei suoi 6 stabilimenti ha sfornato ben 14 miliardi di biscotti “è stato capace di ascoltare gli italiani e le persone e di evolvere la sua promessa in base al contesto sociale ed economico in cui si viveva. Questo ci ha consentito di continuare ad offrire prodotti sempre rilevanti per le persone e buoni, ma al tempo stesso anche di regalare emozioni” conclude.