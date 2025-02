Bra, al multisala Vittoria una serata di cinema, musica e astronomia

Manca pochissimo allo spettacolare fenomeno celeste di venerdì 28 febbraio. All’ora del tramonto è attesa una straordinaria parata di sette pianeti, ovvero Marte, Giove, Urano, Venere, Nettuno, Mercurio, Saturno, contemporaneamente visibili in un solo colpo.

Per l’occasione, alle ore 18, l’associazione culturale “Piero Fraire”, in collaborazione con l’associazione culturale “La musica in testa”, Amici dei Musei di Bra, cinema Vittoria e Città di Bra invita ad una grande serata di cinema, musica e astronomia con “La grande parata dei pianeti”… E quindi uscimmo a riveder le stelle…

L’appuntamento è al cinema multisala Vittoria dove Enrico Collo, geologo, ma soprattutto grande appassionato di astronomia e mitologia celeste, presenterà un programma che prevede la proiezione del documentario “Un Incredibile Viaggio nel nostro Misterioso Sistema Solare” e l’esecuzione della suite in sette movimenti, “The Planets” di Gustav Holst, compositore e direttore d’orchestra inglese del secolo scorso, fortemente attratto dall’astronomia. La suite, nella versione per orchestra da camera, verrà eseguita dal vivo dal virtuoso ensemble Easy Opera, diretto dal maestro Paolo Fiamingo.

Un evento da non perdere, come spiega l’organizzazione: «Il concerto è rivolto a tutti coloro che vogliono provare l’emozione di tornare a guardare le stelle, per riscoprire in esse il mistero che da sempre accompagna la storia e l’evoluzione dell’uomo. Un modo per prendere consapevolezza del nostro pianeta guardando il cielo, accompagnati dalla musica accattivante di Holst, eseguita dal vivo e impreziosita dalle immagini a grande schermo del documentario “Un Incredibile Viaggio nel nostro Misterioso Sistema Solare”».

E aggiungiamo ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni al numero 0172412771.