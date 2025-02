Bra, l’Avis si prepara a festeggiare i 78 anni di attività

L’Avis Bra festeggerà 78 anni di attività domenica 23 febbraio con i gruppi di Cervere, Narzole, Pocapaglia e Sommariva Perno.

Un’occasione importante per onorare la lunga vita di un sodalizio fatto di donne e uomini che quotidianamente e silenziosamente hanno dato grandi esempi di umanità attraverso la donazione del sangue.

«Settantotto anni fa un gruppo di braidesi comprese l’importanza di costituire una sezione locale di donatori, perché donare sangue e plasma è un semplice gesto straordinario - afferma il presidente del gruppo Avis di Bra, Armando Verrua -. Oggi tutti noi possiamo aiutare le persone che affrontano malattie, anche rare, chi deve sottoporsi ad un intervento chirurgico e chi è vittima di incidenti gravi a vincere la propria battaglia per la vita. Diventare donatore è facile, basta contattare la sezione Avis più vicina. Vi aspettiamo per festeggiare questo importante traguardo».

Il programma messo a punto è bello ricco, quindi prendete nota. Alle ore 10 Santa Messa presso la chiesa dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio di Bra; ore 11.30 assemblea sociale per l’approvazione del bilancio e la consegna delle benemerenze ai donatori meritevoli, presso il ristorante “La Porta delle Langhe”, a Cherasco. Infine tutti a tavola per il pranzo sociale, un momento di forte coesione e riconoscimento per tutti coloro che ogni anno contribuiscono a garantire una risorsa preziosa per la comunità.