Ferrari, a Fiorano primi test con nuova SF-25: Leclerc in pista, poi Hamilton

(Adnkronos) - Dopo la presentazione show a Londra e dopo aver svelato rendering e specifiche tecniche della nuova SF-25, la Ferrari è scesa in pista in pista a Fiorano per uno shakedown e filming day con la nuova monoposto. Sul tracciato di casa si alterneranno Charles Leclerc e Lewis Hamilton, davanti a tantissimi tifosi. Una sorta di prova generale prima di affrontare i test del Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

Leclerc è stato il primo a scendere in pista per la prima volta con la SF-25, intorno alle 9.20. Nel pomeriggio toccherà ad Hamilton. A Fiorano anche la dirigenza con Elkann. Il regolamento dei test prevede per entrambi i piloti circa 200 chilometri di prova.