Gasperini-Lookman, botta e risposta: "Peggior rigorista mai visto", "irrispettoso"

(Adnkronos) - Scoppia il caso Lookman a Bergamo. Dopo la sconfitta per 3-1 di Champions League contro il Bruges, che è costata l'eliminazione dalla coppa all'Atalanta, il tecnico Gasperini nell'immediato post partita ha attaccato il suo giocatore, reo di aver sbagliato il rigore del possibile 2-3: "Non doveva calciare lui, è uno dei peggiori rigoristi che ho mai visto. C'erano De Ketelaere e Retegui, ma evidentemente era euforico per il gol appena segnato. Non è stato un bel gesto". Un attacco diretto che ha sorpreso molti e anche lo stesso Lookman, che oggi ha risposto con una storia Instagram.

"Mi rattrista che in un giorno come questo devo scrivere questo comunicato, soprattutto per quello che abbiamo raggiunto insieme come squadra e come città", ha iniziato l'attaccante nigeriano, "essere chiamato in causa in questa maniera non solo mi ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, per tutta la dedizione e il duro lavoro che ho sempre messo ogni giorno per aiutare a portare successo a questa squadra e alla città di Bergamo".

"A dire il vero ho vissuto molti momenti difficili durante il mio periodo qui, della maggior parte dei quali non ho mai parlato perché dal mio punto di vista il gruppo va protetto e deve sempre essere messo al primo posto. E questo rende quanto successo ieri sera ancora più doloroso", ha continuato Lookman, "insieme ai nostri incredibili tifosi, noi come squadra stiamo soffrendo per il risultato di ieri sera. Durante la partita il rigorista designato mi ha detto di calciarlo e per supportare la squadra mi sono preso la responsabilità". "La vita è una continua sfida e si tratta di trasformare il dolore in forza: questo è quello che continuerò a fare", ha concluso il nigeriano.