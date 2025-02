Libellula presenta “Mind The Break”: un progetto di welfare aziendale per il benessere dei collaboratori

Libellula s.r.l., punto di riferimento nel settore della progettazione di software e supporti per la digitalizzazione delle carpenterie metalliche e delle aziende che producono macchine per il taglio e la piegatura, annuncia il lancio di Mind The Break, un'iniziativa di welfare aziendale pensata per promuovere il benessere e la sostenibilità all’interno dell’ambiente lavorativo.

Con questo progetto, Libellula conferma il suo impegno verso una cultura aziendale Human Centric, che mette al centro le persone, le loro esigenze e aspirazioni, e crea soluzioni concrete che migliorano la qualità della vita dei collaboratori. Mind The Break nasce da una semplice intuizione: trasformare la pausa caffè in un’opportunità di benessere, utilizzando piccoli gesti quotidiani che possano avere un impatto significativo sulla vita lavorativa. Lanciato a settembre 2024 presso la sede di Roreto di Cherasco, il progetto mira ad estendersi a tutte le sedi aziendali, creando un sistema integrato di welfare per tutti i collaboratori di Libellula. Ogni mattina, Mind The Break offre ai collaboratori una colazione fresca e salutare, con prodotti provenienti da fornitori locali attenti alla qualità e sostenibilità. La varietà giornaliera, che include frutta fresca, brioche, muffin e opzioni senza glutine e vegane, rende la pausa caffè un momento di condivisione e convivialità. La scelta di eliminare gli snack confezionati e usare contenitori in vetro e bicchieri di carta sottolinea l’impegno di Libellula verso la sostenibilità.

“La nostra filosofia Human Centric ci impone di ascoltare e rispondere alle necessità dei nostri collaboratori, creando un’atmosfera stimolante, inclusiva e sostenibile" afferma Alberto Milanesio, General Manager di Libellula che continua così: "Siamo convinti che ogni progetto di welfare creato con e per i colleghi, anche il più piccolo, possa contribuire a costruire un futuro lavorativo migliore, più sano e responsabile. I progetti di maggiore successo nascono quando c'è una forte sintonia tra la visione aziendale e i valori condivisi dai team e quando tutti lavorano insieme con uno stesso obiettivo, le idee emergono con maggiore naturalezza e le difficoltà vengono superate con maggiore collaborazione. È proprio questa connessione tra una visione chiara e valori comuni che ci consente di creare progetti solidi, innovativi e destinati a durare nel tempo."

L’idea di Libellula del progetto Mind The Break è nata da un percorso aziendale già avviato e dalla volontà di trasformare la pausa in un’opportunità di connessione tra colleghi dei diversi dipartimenti, creando un ambiente dove si possono scambiare idee, rafforzare legami e migliorare la collaborazione. "Il progetto ha coinvolto profondamente me e le mie colleghe Giada, Michela e Valentina, regalando a ciascuna di noi una grande soddisfazione, tanto personale quanto professionale. La gratificazione maggiore è arrivata nel vedere quanto i nostri colleghi abbiano apprezzato i cambiamenti che abbiamo proposto. Per noi è stato emozionante proporre un’idea che è stata immediatamente accolta dai board aziendali e realizzata in tempi brevi, a partire dalla sua concezione" afferma Elvira, Administration Manager di Libellula.

"Siamo orgogliosi di aver creato un ambiente di lavoro che va oltre il semplice luogo dove si svolgono le attività professionali" dice Alberto Milanesio. "Libellula è un’azienda che guarda al futuro, investe nei propri collaboratori e ascolta sempre i loro bisogni e le loro proposte, creando un clima di fiducia reciproca. Mind The Break è solo uno degli esempi di come ogni progetto che lanciamo nasca da un processo bottom-up, pensato per far crescere e migliorare continuamente il benessere dei nostri collaboratori, partendo dalle loro reali necessità.” Libellula non si ferma a Mind The Break: l’azienda offre anche altre iniziative di welfare, come la possibilità di scegliere un giorno libero nel mese del proprio compleanno, un mese sabbatico ogni cinque anni, corsi di formazione personalizzati e l’opportunità di lavorare in smart working. Altre azioni per migliorare la qualità della vita includono l’installazione di colonnine di distribuzione dell’acqua e il ritiro dei pacchi personali per ridurre l’impatto ambientale. Mind The Break non è solo un progetto, è un modello di cultura aziendale che si evolve con le persone che portano valore in azienda. Libellula non solo parla di benessere, ma lo mette al centro delle sue scelte aziendali, continuando a costruire un futuro del lavoro sempre più centrato sulla persona e sull’ambiente.

"Mind The Break è la continuazione di un lungo percorso che abbiamo intrapreso per continuare a costruire un futuro del lavoro sempre più centrato sulla persona, sull’ambiente e sulla collaborazione," afferma Umberto Cammardella, CEO di Libellula. "Questo approccio inclusivo e partecipativo rappresenta il cuore della nostra filosofia aziendale. Ci consente non solo di sviluppare progetti che rispondano in modo autentico alle necessità reali dei collaboratori, ma anche di rafforzare il senso di appartenenza e creare una cultura aziendale fondata sulla sostenibilità e sulla centralità della persona."

Libellula punta a essere un punto di riferimento, non solo nel settore, ma come modello di azienda che sa trasformarsi in un luogo di crescita, sia umana che professionale. Un'organizzazione che pone il benessere al centro delle proprie scelte è in grado di generare valore su ogni livello: per i collaboratori, per i clienti e per la comunità. Questo rappresenta l'obiettivo di Libellula: costruire un futuro insieme a chi condivide i valori fondamentali dell'azienda.