Paolini, infortunio e ko a Dubai: Jasmine in lacrime eliminata da Kenin

(Adnkronos) - Eliminazione e lacrime per Jasmine Paolini. Oggi, mercoledì 19 febbraio, la tennista azzurra ha rimediato un infortunio alla caviglia durante gli ottavi finali del torneo Wta 1000 di Dubai, venendo battuta in due set con il punteggio di 6-4, 6-0 da Sofia Kenin, numero 56 del mondo. La statunitense si conferma così la bestia nera della Paolini: terzo confronto e terza sconfitta dopo quelle ottenute nel 2019, prima a Roma e poi a Guangzhou.

A condizionare la partita di Paolini è stato l'infortunio alla caviglia destra rimediato nel secondo set. In un tentativo di spostamento a sinistra, Jasmine ha impuntato il piede sul cemento ed è caduta. Spavento e lacrime per l'azzurra, che si è rialzata chiedendo un 'medical time out'. Dopo essersi fatta immobilizzare la caviglia dallo staff medico, Paolini decide di non ritirarsi, cedendo senza riuscire a opporre resistenza a Kenin, che chiude il parziale, e conquista quindi l'accesso ai quarti di finale, con un netto 6-0. Da capire ora l'entità dell'infortunio, che le costerà anche il quarto posto nel ranking Wta.