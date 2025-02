Pellegrini su squalifica di Sinner: "Negligenza, ma è responsabile del suo team"

(Adnkronos) -

Federica Pellegrini parla di Jannik Sinner. L'ex nuotatrice e olimpionica ha commentato la squalifica del tennista azzurro, inibito dai campi per tre mesi per il caso doping dopo un accordo con la Wada: "Ciò che è successo è stato un problema d protocollo. Secondo me Jannik non ha voluto in nessun caso prendere delle scorciatoie, questo è quello che penso da atleta e non", ha detto Pellegrini, ambassador dell’hospitality ufficiale di Milano Cortina 2026, a margine dell’evento a Palazzo Giureconsulti per presentare l’offerta completa dei Pacchetti Hospitality per le Olimpiadi invernali del 2026.

Pellegrini ha poi aggiunto: "È vero che la storia ci rende un po' responsabili tutti, anche per quello che fa il nostro team su di noi. Se un atleta, in qualsiasi altro sport, è stato trovato positivo a qualche sostanza, la negligenza è comune, purtroppo. Perché vai in farmacia e magari c'è un aminoacido contaminato o una crema venduta con una contaminazione dentro. I casi sono tantissimi, il problema è che tutti questi casi hanno avuto un periodo di sospensione di negligenza, che non è un doping conclamato con colpa effettiva ma una negligenza. Quindi una svista".