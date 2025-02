Volley A2/F - E' un Puma che non molla! La Bam Mondovì travolge il Concorezzo per 3-0 e continua a credere nella salvezza

Il Puma non molla! La Bam Mondovì riscatta la sconfitta subita in casa della Tenaglia Abruzzo e al PalaManera travolge l’Imd Concorezzo con un netto 3-0. Vittoria convincente per le ragazze di coach Claudio Basso, che sin dalle prime battute del match hanno fatto capire di volere a tutti i costi l’intera posta in palio.

Difesa monregalese sempre sul pezzo e attacco concreto e ficcante. Prestazione della Bam che in alcuni tratti del match ha rasentato la perfezione. Difficile anche trovare una migliore in campo, anche se in una serata felice per il Puma mezzo voto in più lo meritano la schiacciatrice Melissa Langegger (15) e la centrale Livia Tresoldi (10). Serataccia invece per il Concorezzo di Davide Delmati, ex di turno insieme a Veronica Allasia, che dopo il successo ottenuto tre giorni fa con il Castelfranco Pisa compie un deciso passo indietro verso una salvezza che si fa sempre più difficile.

PRIMO SET: le centrali del Puma subito chiamate in causa e Puma avanti 4-1. L’ex Davide Delmati chiama subito il time-out. La Bam in avvio rasenta la perfezione e si porta sul 14-6. Doppio ace per Teresa Bosso. Reazione d’orgoglio del Concorezzo che accorcia le distanze sul 19-12. Time-out chiesto da coach Basso. Le pumine continuano a commettere errori e le lombarde si portano a -5. Break monregalese, 23-14. Per la Bam arrivano nove set-ball. Al primo tentativo arriva la zampata vincente di Greta Catania, che fissa il punteggio sul 25-14.

SECONDO SET: si riparte con il muro vincente di Giulia Viscioni. Puma grintoso e preciso, 3-0. Ace di Julia Kavalenka e punteggio che torna in parità, 4-4. Break conquistato dalle rossoblù e Mondovì sul 9-6. Ace per Frigerio e risultato che torna in perfetto equilibrio, 14-14. Si lotta punto a punto. Mini-break portato a casa dalle pumine. Concorezzo commette un paio di errori consecutivi in attacco e le rossoblù vanno sul 19-16. Time-out chiesto da Delmati sul 20-16. Teresa Bosso lascia il solco sul taraflex e porta la Bam sul 23-19. Ancora time-out chiesto da coach Delmati. Muro di Viscioni e quattro set-ball a disposizione per il Puma. Al secondo tentativo arriva il punto vincente ancora di Viscioni per il definitivo 25-21.

TERZO SET: buon avvio delle pumine anche nel terzo set. Dopo il doppio ace di Teresa Bosso la Bam si porta sul 3-0. Coach Delmati è visibilmente contrariato e chiama il time-out. Sul 7-2 la scena si ripete con la seconda interruzione tecnica chiesta dalla panchina lombarda. E’ un Puma arrembante, 9-2. Ace per Melissa Langegger. C’è solo una squadra in campo ed è quella rossoblù, 17-6. Arrivano ben 12 match-ball per le pumine. Al secondo tentativo arriva il punto del 25-13.