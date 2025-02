Volley A2/F - Questa sera alle 20:30 la Bam Mondovì ospita il Concorezzo dell'ex tecnico Davide Delmati

La Bam Mondovì questa sera (ore 20,30) scenderà in campo per affrontare l'IMD Concorezzo nella seconda giornata di Pool Salvezza di A2 femminile. Una sfida che ha il sapore di uno spareggio per chi potrà o meno continuare a sperare nella salvezza.

La squadra che questa sera si aggiudicherà questo confronto potrà ancora restare aggrappata a un barlume di speranza per la permanenza in A2, mentre quella che uscirà sconfitta dirà probabilmente addio anche alle ultime speranze salvezza. Il recente passo falso rimediato dal Puma in casa della Tenaglia Abruzzo ha rappresentato una sorta di "mazzata" al progetto di risalita delle ragazze di Basso, non solo in termine numerici, ma anche psicologici.

Appare difficile, infatti, immaginare che una squadra che ha approcciato così male alla Pool abbia cavalli e benzina in grado di accelerare verso il traguardo auspicato. Fin quando la matematica non dirà il contrario, tuttavia, entrambe le squadre avranno il dovere di crederci fino in fondo. E di certo ci crede il Concorezzo, che al primo impegno di Pool ha letteralmente asfaltato il Castelfranco Pisa.

La gara di stasera, inoltre, avrà un valore emozionale non indifferente, visto che per la prima volta dal suo addio tornerà nei panni di ex l'allenatore Davide Delmati, il tecnico delle tre finali di Coppa Italia e che per almeno due stagioni è andato vicino alla promozione in A1. Il suo ritorno forse avrebbe meritato una cornice diversa da quella di stasera, non un match di Pool salvezza in un freddo mercoledì sera, che probabilmente contribuirà a tenere a casa molte persone.

Sta di fatto che coloro che questa sera assisteranno al match, ritroveranno, anche se da avversario, un allenatore che ha amato Mondovì e che in più occasioni ha mostrato di continuare a essere legato con questa realtà. Oltre al tecnico milanese, nei panni di ex ci sarà anche la palleggiatrice Veronica Allasia, giunta da circa un mese alla corte di Delmati dopo l'esperienza in Grecia.

Arbitri designati per questo incontro sono Fabio Bassan e Rachela Pristerà. Come di consueto sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming sul sito internet Volleyball World TV. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per questa sera alle ore 20,30.