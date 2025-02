Agricoltori alleati dell’ambiente e non inquinatori, Sacchetto: "Finalmente l'Europa cambia strategia"

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

con la presentazione della bozza del documento di visione per l’agricoltura e il settore alimentare pare che l’Unione Europea stia cambiando in maniera sostanziale il suo approccio verso l’agricoltura e la sua collocazione nello scacchiere strategico in netto contrasto con gli ultimi anni segnati da Green Deal, Farm to fork, strategia della biodiversità e altre eco-follie.

In sostanza il settore primario non viene più giudicato un problema, ma un alleato dell’Unione Europea nella tutela dell’ambiente come Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto in tutte le sedi.

Questo cambio di strategia da parte dell’Europa deriva da una modifica della geografia politica a seguito delle elezioni europee del giugno 2024 che ha portato ad un Parlamento meno influenzato dai falsi ambientalisti e più sensibile alle ragioni di chi quotidianamente svolge la propria attività seriamente nel rispetto vero dell’ambiente stesso.

Fratelli d’Italia-Ecr in Parlamento e nella Commissione ha contribuito e sta contribuendo a questo cambio di passo.

Le azioni previste sono rivolte alla vitalità ed alla redditività delle aree rurali, la riduzione della pressione burocratica (sarà la volta buona? Entro giugno la Commissione presenterà un primo pacchetto semplificativo) e l’innovazione.

Sulla redditività per la prima volta si fa menzione delle pratiche sleali, anche quelle subite da Paesi terzi, con iniziative legislative volte a tutelare gli agricoltori Ue nella reciprocità negli standard produttivi e commerciali nei confronti dei Paesi extra Ue.

Ma anche sulla diversificazione delle entrate come la questione dei crediti di carbonio che devono essere calcolati in maniera corretta e potranno essere una nuova e giusta fonte di reddito per le imprese agricole associate a quelle già consolidate e che vanno rafforzate (ad esempio le energie rinnovabili).

Siccome questo documento sarà una delle basi della futura Pac 2028-2034 si può sostenere che finalmente si vede una nuova stagione per l’agricoltura riconosciuta finalmente, grazie anche all’azione di Fdi-Ecr, come motore economico e primo alleato dell’ambiente.

In questa partita, come rappresentanti di Fdi in Regione, siamo in costante collaborazione con le Istituzioni superiori per portare avanti queste politiche, in particolare con l’Europarlamentare Giovanni Crosetto che come unico rappresentante piemontese è impegnato con noi su queste tematiche.

Claudio Sacchetto, Presidente Commissione agricoltura e Consigliere Regionale Fratelli d’Italia