Cuneo: al Luna Park una mattinata dedicata ai ragazzi che frequentano i centri diurni

Il Luna Park di piazza Galimberti ha dedicato la mattinata di oggi, giovedì 20 febbraio, ai ragazzi che frequentano i Centri Diurni che, insieme ai loro accompagnatori, hanno potuto usufruire gratuitamente delle attrazioni.

L’iniziativa, proposta e condivisa da tutti gli esercenti – Derek Graffi, Giovanni Rainero, Thomas Saettone, Luca Vallati, Stefano Marchesi, Angelo Picci, Divier Cristiani – è stata sostenuta dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento, che viene ripetuto tutti gli anni, ha visto una buona partecipazione, anche grazie al meteo favorevole. Inoltre, i giostrai hanno offerto un gustoso spuntino di metà mattinata a tutti i partecipanti, circa una sessantina tra ospiti e accompagnatori.

“La giornata di oggi è stata un'occasione perfetta per regalare ai ragazzi dei Centri Diurni momenti di puro divertimento e leggerezza – ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Paola Olivero, sul posto per un saluto -. Ringrazio tutti gli esercenti per aver reso possibile questa iniziativa e per aver offerto una mattinata speciale all'insegna della spensieratezza e del sorriso”.