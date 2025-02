Mondovì, la Corte del Moro si allarga e accoglie tra le damigelle Jessica, ospite del Centro diurno “L’Alveare”

Un evento che abbraccia tutti. Questo vuole essere il Carnevale di Mondovì che, per l'edizione 2025, oltre a rinnovare il "Carlevé inclusivo", giornata interamente dedicata ai centri diurni del C.S.S.M. (Consorzio Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese), coinvolgerà direttamente un'ospite che diventerà protagonista della manifestazione insieme alle maschere cittadine.

Per la prima volta, infatti, nella corte del Moro ci sarà una damigella in più: si tratta di Jessica, una delle ragazze che frequenta il Centro diurno “L’Alveare” di Mondovì che per un giorno seguirà le attività della famiglia carnascialesca, prendendo parte, nella mattinata di mercoledì 26 febbraio, al “GiroMoro” con visita alle scuole.

“Un’opportunità grandissima per dimostrare che tramite il carnevale si possono concretamente abbattere le barriere” - commentano dalla Famija Monregaleisa 1949 -. "La componente sociale del Carlevé è sempre stata molto marcata, anche storicamente: il primo segno tangibile di un’attenzione particolare ai meno fortunati risale addirittura al giovedì grasso del 1850, quando – attraverso una colletta nel corso di uno dei balli in maschera degli eventi carnevaleschi del tempo – si promosse una raccolta fondi a favore degli esuli lombardi, scacciati dalle loro terre e depauperati di ogni loro avere per la dissidenza con governo austriaco".

Inoltre, mercoledì 26, quando alla Cà del Moro presso il Dancing Christ andrà in scena (a partire dalle ore 15) verrà proposta un'iniziativa che vedrà la partecipazione degli ospiti dei Centri diurni e che avrà come protagonisti una trentina di studenti delle Scuole superiori di Mondovì, in particolari le classi Terza e Quarta del progetto Rondine del Liceo Vasco-Beccaria-Govone, che saranno parte integrante della giornata.

Le altre iniziative

– Carnevale Senior: protagonisti i Centri di incontro anziani della città. Musica ed animazione con la Corte del Moro per chi ha esperienza e memoria storica di tanti carnevali, ma che non disdegna di lanciarsi in pista in vorticose danze sulle note del “liscio”. L'evento si terrà alla Cà del Moro-Christ venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 15

– Carnevale dei bambini: i piccoli sono protagonisti assoluti di una grande e coloratissima festa in maschera con animazione e gelati offerti dal Bar Gelateria Lurisia, in compagnia del Moro e della sua Corte. L'appuntamento è per sabato 1 marzo alla Cà del Moro-Christ, a partire dalle ore 15

– Le Nuvole. Grande novità per le due sfilate di domenica 2 e domenica 9 marzo. Al suo interno troverete infatti, con gli sbandieratori del Borgo San Martino di Saluzzo, i ragazzi de “Le Nuvole”, un’Associazione sportiva dilettantistica cheerleading che coinvolge ragazzi diversamente abili.che suonano i tamburi e sbandierano. Un'associazione di promozione sociale che si occupa di sport per ragazzi diversamente abili, la prima che ha aperto questo mondo sportivo alla disabilità, conquistando tra l’altro numerosi riconoscimenti a livello nazionale in ambito agonistico.