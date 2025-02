Sabato a Roccaforte si presenta la nuova edizione di “OFF”- Outdoor Free Festival

“OFF”, l’Outdoor Free Festival che ha debuttato l’anno scorso nel Monregalese, sta per tornare. La seconda edizione è in programma dal 6 all’8 giugno e verrà presentata sabato 22 febbraio alle 18 nella Crusà di Roccaforte Mondovì, in via IV Novembre.

Un evento che punta a confermarsi dopo il successo dell’anno scorso, proponendo anche novità interessanti. La manifestazione accoglie nuovi partner e nuove collaborazioni: le attività includeranno anche, oltre alla valle Ellero e Maudagna, la valle Pesio.

La formula resta la stessa: trasformare la passione sportiva in un’esperienza unica, un’avventura in sicurezza per lasciarsi sorprendere dalla bellezza del territorio, vivere a pieno i sentieri e i boschi delle nostre montagne accompagnato dalle migliori guide alpine, cicloturistiche e naturalistiche. Ma non solo: sono previsti anche momenti di divertimento e spettacolo, con ospiti di fama internazionale, show dal vivo, aree ristoro e relax. Tre giorni di esperienze indimenticabili, ad iscrizione obbligatoria ma completamente gratuite.

L’assessore villanovese Giacomo Vinai, ideatore dell’evento: "OFF vuole essere un evento sempre più alla portata di tutti, vi invitiamo alla presentazione di sabato, all’interno della quale sveleremo qualche anticipazione sulla seconda edizione e parleremo degli obiettivi a lungo termine di questa manifestazione".