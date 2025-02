Siglata la vendita Casa Serena a Monteu Roero per 1 milione e 850mila euro

Conclusa positivamente ieri, mercoledì 19 febbraio, la vicenda della casa di riposo “Casa Serena” di Monteu Roero, con l’acquisto dell’immobile per 1 milione e 850mila euro da parte della Soc. Coop. Onlus “Nuova Assistenza” di Novara.

Il lungo percorso della vendita per salvataggio arriva in seguito all’approvazione del piano concordatario, secondo il codice della crisi di impresa e di insolvenza, e preserva gli interessi di ospiti, personale e fornitori.

La “Nuova Assistenza” è un gruppo socio-assistenziale e socio-sanitario con oltre 3600 dipendenti e un centinaio di strutture fra Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna, più di 7000 ospiti assistiti e un fatturato di 115 milioni di euro.

La casa di riposo di Monteu Roero può ospitare fino a 52 persone e manterrà un Consiglio di Amministrazione della Fondazione Onlus, in cui figurano due membri nominati dalla parrocchia di Don Corrado Bolla, il vicepresidente Davide Bordone e il medico Giancarlo Angeleri, oltre a due membri nominati dalla precedente amministrazione comunale di Michele Sandri, il presidente del C.d.A Paolo Rosso e il consigliere Ivan Lasala.

Lo staff apicale di “Casa Serena” è completato dalla direttrice, dottoressa Mariaelena Becattini, e dalla coordinatrice, dottoressa Serena Graglia.

Molto soddisfatto il sindaco di Monteu Paolo Rosso: “Si tratta di un ottimo risultato per tutto il territorio. Viene salvaguardato un presidio sanitario, umano e storico di Monteu e sono salvi i 26 contratti di lavoro in essere. Rimangono 52 ospiti, una lista di attesa, un pezzo di economia che resta nel Roero, proseguendo nel solco storico voluto da Don Vola e Don Gallesio. È un passo importante in una vicenda che piano piano siamo riusciti a risolvere in favore di tutto il nostro territorio”.