Tutto pronto per il Carnevale di Mondovì: due domeniche di allegria. Attesi circa 1.500 sfilanti

Sulla base del grande successo dello scorso anno, anche per questo 2025 il Carlevé ‘d Mondvì punta su due sfilate: eventi che coinvolgono i gruppi locali, coloro che vogliono mettersi in gioco incarnando lo spirito più autentico del carnevale, i grandi carri allegorici, sapiente frutto di arte, artigianato ed impegno, oltre ai gruppi folkoloristici che renderanno ancora più animati, festosamente chiassosi e colorati gli eventi monregalesi.

Domenica 2 marzo è prevista la sfilata dedicata ai gruppi macherati, mentre domenica 9 marzo è in programma quella con i carri allegorici.

Una grande festa per i gruppi, e soprattutto per i bambini e le loro famiglie, sarà quella che animerà il rione di Breo domenica 2 marzo a partire dalle 14.30 a Mondovì Breo.

"Come lo scorso anno – commenta il presidente di Famija Monregaleisa 1949 Andrea Tonello – abbiamo inteso dedicare questa gornata ai gruppi locali, e ai bambini, per i quali in piazza Ellero sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato, con numerose attrazioni".

Altro punto di forza dell’evento sarà la valorizzazione del Centro storico: "L’edizione zero del 2024 prevedeva un percorso non completo all’interno di Breo, per la concomitanza dei lavori di riqualificazione del comparto – aggiunge Tonello –. Quest’anno i lavori sono completati e si può godere appieno del Centro storico, così la sfilata interesserà l’intero rione, a partire da piazza Santa Maria Maggiore e sino a piazza Carlo Ferrero». La festa si concluderà in piazza San Pietro, con un’appendice sempre in piazza Santa Maria Maggiore".

ue saranno i carri allegorici sistemati staticamente nel percorso della sfilata: il carro di Mondovì-Fiori di Bambù “Il pescatore di sogni” accoglierà gli sfilanti in piazza Santa Maria Maggiore; mentre il carro del Moro sarà sistemato in piazza San Pietro, per la festa di metà pomeriggio. In entrambi i punti sarà garantita animazione e musica di grande qualità con i DJ Judici e Molinoir

La collaborazione con le mongolfiere si celebrerà attraverso due punti di volo vincolato: il primo in una metà di piazza Ellero, il secondo in piazza Repubblica: tutti potranno provare l’emozione del volo!

Nell’altra metà di piazza Ellero viene allestito il “Villaggio dei bambini” con i gonfiabili (scivoli e salterello) e con un bellissimo e suggestivo “labirinto”, oltre ai giocolieri itineranti, gioco alla pesca in bottiglia, artisti circensi, Mondo Fantasy e Bubble Show. La partecpazione è completamente gratuita.

Infine, in piazza Roma sarà previsto un punto ristoro dedicato ai bambini, che riceveranno in omaggio un palloncino; mentre nelle piazze Ellero e Santa Maria Maggiore ci saranno apposite aree dedicate allo steet food.

Sfileranno:

Il gruppo mascherato dei Piccoli Mori e delle Piccole Béle; il gruppo mascherato di Mondovì Cantine Bonaparte “Cantine e i Rockets le suonano al Carlevè”; il gruppo mascherato di Farigliano “Suorpresa”; il gruppo mascherato di Mondovì Sant’Anna “Mai dire game over”; il gruppo mascherato della Palestra O2 “Don’t quit your fun!”; la Banda musicale della Città di Mondovì; gli sbandieratori e musici di Borgo San Martino di Saluzzo; i trampolieri e acrobati della Scuola di circo BurattinArte; le ballerine brasiliane e i percussionisti dello Swinga Brasil Show di Torino; la ban dixieland Sbanday Marching Band; la “Parata Azzurra” dei pesci trampolieri; le mascotte gignati Olaf di Frozen, i Minions e Mario Bros.

In pillole...

· Dal primo pomeriggio raduno sfilanti in piazza S. Maria Maggiore, con musica DJ Judici & Molinoir

· Ore 14.30 partenza per il circuito: piazza Santa Maria Maggiore-via Piandellavalle-via Sant’Agostino-piazza San Pietro-via Meridiana-piazza Cesare Battisti-via Beccaria-piazza Ferrero-piazza Ellero-via Alessandria-piazza San Pietro

· Ore 16 circa: festa in piazza San Pietro con musica DJ Judici & Molinoir

· Ore18: la festa con musica prosegue in piazza Santa Maria Maggiore

· Per tutto il pomeriggio, in piazza Ellero, “Villaggio dei bambini” con gonfiabili, giochi ed attrazioni

· Per tutto il pomeriggio, street food in piazza Ellero e piazza Santa Maria Maggiore

· Per tutto il pomeriggio, voli vincolati in piazza Ellero e in piazza Repubblica

· Per tutto il pomeriggio, in piazza Roma omaggi per bambini e le loro famiglie

Domenica 9 marzo: i carri sul circuito omologato

Domenica 9 marzo a Breo si celebra la sfilata dei grandi carri allegorici, che è un po’ l’appuntamento clou di ogni carnevale. Come ogni anno, si pone fortemente l’accento sul concetto “sicurezza”: "Le manifestazioni pubbliche hanno come imperativo categorico quello di essere sicure – evidenzia il presidente della Famija Monregaleisa 1949 -: questa priorità è anche la nostra, vogliamo un evento sicuro per sflilanti, partecipanti, spettatori turisti che accorro da tutta la regione per ammirare i maestosi carri".

I carri sfileranno sul percorso omologato di Mondovì Breo, circa due chilometri transennati, con la presenza di circa 1.500 sfilanti in totale e migliaia di spettatori ed appassionati. "Tutto ciò – aggiunge Andrea Tonello - comporta la necessità di un ampio coordinamento tra forze dell’ordine ed addetti ai lavori, volontari di Protezione civile, mezzi di soccorso, e di un meticoloso Piano sicurezza, con costante confronto con la Commissione provinciale di vigilanza".

Sicurezza e spettacolo a Mondovì vanno quindi a braccetto: e gli spettatori potranno rimirare, come d’abitudine, maestosi carri allegorici con movimenti spettacolari, coreografie di qualità, costumi vivaci, per una giornata veramente speciale.

Sfileranno:

Il carro allegorico di Mondovì-Fiori di Bambù “Il pescatore di sogni”;

il carro del Moro di Mondovì e la sua Corte;

il carro allegorico di Scalenghe “Noi siamo come Hikikomori”;

il carro allegorico di Roletto-Pinerolo “Più denti”;

il carro allegorico di Racconigi “L’Apocalisse”;

il carro allegorico di Centallo “Leoni da tastiera”;

il carro allegorico di Villafalletto “Non fuggire, affrontalo!”;

il carro allegorico di Poirino “Scuderia 2007 Poirino”;

il gruppo mascherato dei Piccoli Mori e delle Piccole Béle;

il gruppo mascherato di Mondovì Cantine Bonaparte “Cantine e i Rockets le suonano al Carlevè”;

il gruppo mascherato di Farigliano “Suorpresa”;

il gruppo mascherato di Mondovì Sant’Anna “Mai dire game over”;

il gruppo mascherato della Palestra O2 “Don’t quit your fun!”;

la Banda musicale della Città di Mondovì; gli sbandieratori e musici di Borgo San Martino di Saluzzo;

i trampolieri e acrobati della Scuola di circo BurattinArte.

In pillole...

· Ore 14.30 partenza per il circuito: piazza Levi-corso Statuto-ponte Cavalieri d’Italia-via Durando-via Baretti-ponte Madonnina-corso Statuto

· A seguire: premiazione in piazza Ellero

· Ledwall in piazza Levi

· Per tutto il pomeriggio, in piazza Cesare Battisti: street food