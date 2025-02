Costigliole Saluzzo: addio a Chiaffredo Margaria, il volontario dal cuore grande

Costigliole Saluzzo saluta con profonda commozione Chiaffredo Margaria, scomparso oggi all'età di 85 anni.

Conosciuto da tutti con il diminutivo di Fredo, era una figura molto amata nel paese, grazie al suo instancabile impegno nel volontariato.

Nel dicembre del 2006, la Comunità Montana della Valle Varaita lo aveva insignito del riconoscimento ‘Un sasso nello stagno’, un premio che ben rappresentava la sua opera silenziosa ma di grande impatto sulla comunità.

Di professione agricoltore, Fredo si dedicava alla coltivazione dei frutteti, ma il suo cuore era sempre rivolto al bene del paese e del prossimo.

Era attivo nell'associazione Pescatori di Costigliole, dove curava la manutenzione della zona del "lungo Varaita", un'area un tempo occupata dal lago della Peschiera.

La sua collaborazione con l'amministrazione comunale, la scuola e la parrocchia era continua e instancabile.

Particolarmente significativo era il suo contributo nell'organizzazione del Presepe Vivente, in cui aveva anche interpretato ruoli importanti.

Partecipava inoltre al Carnevale costigliolese, contribuendo alla realizzazione del carro dell'oratorio.

Era anche uno dei massari della chiesa di San Rocco in via Piave, per la quale aveva promosso la festa estiva dedicata al Santo, oggi un evento molto sentito e partecipato, soprattutto dai giovani.

Il sindaco di Costigliole Saluzzo, Fabrizio Nasi, insieme al vice Nicola Carrino, lo ricordano con commozione "Fredo era una persona benvoluta da tutti, sempre pronto ad aiutare la comunità con grande disponibilità e dedizione. La sua amicizia e il suo esempio rimarranno vivi nei cuori di tutti noi. Con la scomparsa di Fredo, Costigliole perde una delle sue anime più generose e instancabili, ma il suo ricordo e il suo esempio continueranno a vivere nei costigliolesi. Ci uniamo al dolore dei suoi familiari".

Da qualche tempo era ospite della Casa di riposo di Piasco.

Lascia le sorelle Adele ed Elena, il cognato Alfredo, le nipoti Katia con Silvano, Cristina con Fabrizio, i pronipoti Sebastiano con Silvia, Anna con Matteo, Francesca e Matteo.

I funerali si svolgeranno sabato 22 febbraio alle 10,30 nella Parrocchia di Costigliole Saluzzo, con partenza alle 10,15 dalla Casa di Riposo di Piasco.

Il rosario verrà recitato domani, venerdì 21 febbraio, alle ore 20 nella chiesa Confraternita di Costigliole Saluzzo.