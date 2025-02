Sabato 1 marzo una serata con "El Carlevè Et Tarantasca"

Sabato sera 1° marzo 2025, al Salone Polivalente del centro sportivo di Tarantasca "El Carlevè Et Tarantasca", evento per festeggiare il Carnevale organizzato dal Gruppo Eventi Tarantasca (GET). Una serata all’insegna della convivialità e del divertimento, pensata per famiglie, giovani e adulti, in un’atmosfera di gioia e condivisione, come vuole la tradizione carnevalesca.

Programma della serata

La festa avrà inizio alle 19:30 con un aperitivo a buffet (incluso per chi prenota la cena), seguito da una cena con menù fisso: Menù adulti (€20): Lasagne, Spalla con patate, Dolce e caffè (bevande escluse). Menù bambini (fino a 12 anni - €10): Pasta con salsiccia, Patatine, Dolce. Dopo cena, spazio alla musica e al divertimento con DJ Ivan, che animerà la serata con ritmi coinvolgenti e balli in maschera. Prenotazione obbligatoria

Presentazione delle Maschere di Tarantasca

Un momento speciale della serata sarà la presentazione ufficiale delle Maschere di Tarantasca: Madama Tarantasia (Giulia Giorgis), Cavalier Caranta (Andrea Dotta), Damigella di Corte (Nadia Cavallera). Premio per il costume più originale , per aggiungere un pizzico di competizione goliardica alla serata, sarà premiato il costume più originale, quindi largo alla fantasia e ai travestimenti più spettacolari.



Un invito aperto a tutti anche per il dopo-cena, nello spirito del Carnevale: voglia di divertirsi, stare insieme e celebrare una festa conviviale. Prenotazione cena obbligatoria entro il 25/02/2025. Info e prenotazioni: Massimo – 338 426 2742 Carlo – 348 155 3413