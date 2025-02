Binance annuncia il listing di PI dal 20 febbraio e tiene d’occhio Solaxy per il futuro

Il mercato delle criptovalute si prepara a un evento di grande rilevanza: Binance, il principale exchange al mondo, ha annunciato il listing del token PI, che ha iniziato le negoziazioni su questa piattaforma a partire dal 20 febbraio.

A partire dalle ore successive a questa notizia, Pi Network, noto per il suo approccio innovativo al mining da dispositivi mobili, ha suscitato un notevole interesse tra gli investitori e la comunità crypto sin dal suo lancio. Tuttavia, non mancano le perplessità riguardo la sostenibilità e la legittimità del progetto.

Nel frattempo, Binance sta monitorando attentamente il mercato per individuare nuove opportunità di listing. In particolare, tra le alternative emergenti spicca Solaxy (SOLX), una soluzione Layer-2 sviluppata per migliorare le prestazioni della blockchain Solana.

Il listing di PI su Binance: opportunità o rischio?

Pi Network si è affermato come uno dei progetti più discussi nel panorama crypto, in particolare per la sua promessa di democratizzare il mining attraverso smartphone. Il 20 febbraio segna una data cruciale per il progetto con l’attivazione della sua mainnet e il listing su Binance.

Questa notizia ha alimentato un'ondata di entusiasmo, spingendo il prezzo del token PI oltre i 100 dollari in un breve arco di tempo. Tuttavia, l’euforia iniziale ha lasciato rapidamente spazio a una forte correzione, con il valore del token sceso intorno a 1,1 dollari.

Tale volatilità ha generato dibattiti sulla reale sostenibilità del progetto e sulla sua capacità di mantenere un valore stabile nel lungo periodo.

Inoltre, la decisione di Binance di lasciare la decisione alla comunità attraverso un voto ha ulteriormente amplificato l’interesse. Il sondaggio si chiuderà il 27 febbraio e, al momento, circa l’85% dei votanti ha espresso un parere favorevole al listing.

In ogni caso, l’annuncio del listing ha attratto l’attenzione non solo degli investitori, ma anche degli scettici. Diverse analisi di mercato hanno sollevato dubbi sulla legittimità di Pi Network, con alcuni esperti che lo considerano un potenziale schema piramidale.

Quindi, il destino di PI dipenderà non solo dal voto degli utenti, ma anche dalla capacità del progetto di offrire un valore tangibile e sostenibile nel tempo.

Nel frattempo, la correzione del prezzo potrebbe rappresentare un’opportunità per chi punta su un rimbalzo immediato, sfruttando l’effetto speculativo del listing su Binance.

Solaxy: la prossima crypto emergente su Binance?

Oltre a Pi Network, un altro progetto sta attirando l’attenzione del mercato: Solaxy (SOLX). Questa nuova criptovaluta può essere considerata come la prima soluzione Layer-2 per la blockchain Solana.

In generale, come nel caso dei progetti Layer-2 sulla rete Ethereum, l’obiettivo di questa iniziativa è quello di risolvere i problemi di congestione e scalabilità che affliggono anche la chain di Solana.

Il successo della prevendita di Solaxy si evince dal fatto che ha raccolto oltre 22.5 milioni di dollari. Pertanto, questo dato dimostra il crescente interesse degli investitori verso soluzioni innovative per il miglioramento delle prestazioni blockchain.

In particolare, l’architettura di Solaxy permette di gestire le transazioni off-chain prima di registrarne il risultato sulla mainnet di Solana, riducendo drasticamente i tempi di attesa e le commissioni.

Come anticipato in precedenza, la scalabilità è un problema chiave per Solana, che ha visto un aumento esponenziale della sua adozione, portando a frequenti colli di bottiglia nella rete. Durante i periodi di traffico elevato, gli utenti hanno sperimentato fallimenti nelle transazioni e costi imprevedibili.

Solaxy affronta queste problematiche offrendo una soluzione flessibile e modulare. In particolare, permette agli sviluppatori di personalizzare le strategie di scaling in base alle esigenze specifiche delle loro applicazioni. Questa caratteristica rende Solaxy particolarmente interessante per i DEX e altre piattaforme che necessitano di elevata efficienza operativa.

Inoltre, un ulteriore elemento di interesse è il piano del team di Solaxy di sviluppare un ponte cross-chain tra Solana ed Ethereum. Questa interoperabilità potrebbe rivoluzionare il settore, facilitando il trasferimento di asset tra le due blockchain e migliorando la liquidità del mercato.

L’offerta di mercato di Solaxy ha scatenato l’hype degli utenti, così come alcune speculazioni degli esperti riguardo il futuro di SOLX. In particolare, alcuni influencer hanno parlato su Youtube del futuro di SOLX.

Considerando il successo della raccolta fondi e il crescente entusiasmo della community, non sorprenderebbe vedere Solaxy tra le prossime criptovalute listate su Binance. Il suo potenziale di crescita e l’impatto positivo sulla scalabilità di Solana rendono SOLX un progetto da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

