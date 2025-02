Joinfruit presenta la nuova Salsa al Pomodoro e Basilico

Da sempre attenta a perseguire scelte commerciali inclusive, l’OP Joinfruit di Verzuolo (CN) lancia la nuova salsa pronta al pomodoro e basilico a marchio Joinfruit Fresh, un prodotto unico che nasce dalla collaborazione con realtà locali e si distingue per il percorso di valore che rappresenta.

Infatti, la salsa è realizzata con i pomodori coltivati da Cascina Pensolato, una cooperativa agricola sociale di Fossano (CN) che sostiene l'inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale di detenuti e soggetti in situazione di fragilità sociale, che a sua volta fa parte della cooperativa Nature Grow di Saluzzo, una delle aziende socie di Joinfruit.

La trasformazione dei pomodori in salsa avviene in collaborazione con l’Istituto Virginio Donadio (CN), e nello specifico con l’Istituto Alberghiero Donadio di Dronero, proprio grazie alla partecipazione dei professori e degli studenti del progetto “əvaso”, un progetto innovativo dell’Istituto che coinvolge ex detenuti, migranti, persone con disabilità e persone con esperienza di esclusione sociale nella produzione di alimenti trasformati da frutta e verdura locali.

“L’idea di commercializzare la nostra salsa pronta al pomodoro e basilico – dichiara Bruno Sacchi, Direttore di Joinfruit – nasce dalla volontà di creare un legame sempre più stretto con il territorio e di valorizzare le persone che ne fanno parte. È da questo obiettivo di circolarità che nasce la collaborazione con l’Alberghiero di Dronero, che fa seguito alla già avviata esperienza di agricoltura sociale nella Casa Circondariale di Cuneo per il progetto “Liberi di Coltivare” e a quella con la Cooperativa Agricola Sociale “I Ciliegi Selvatici” di Verzuolo per la preparazione della nostra linea di confetture extra di frutta. L’idea è quella di creare sul territorio una rete che ponga al centro l’inclusione sociale e la valorizzazione delle competenze, e che ci permetta anche di costruire una filiera corta e trasparente, in cui ogni passaggio è caratterizzato da un forte senso di comunità e sostenibilità. La salsa al pomodoro e basilico non è semplicemente un nuovo prodotto che si aggiunge alla linea Joinfruit Fresh, ma un ulteriore segnale del nostro impegno nella costruzione di una rete sostenibile sul territorio.”

La salsa viene preparata grazie a uno speciale macchinario, il concentratore, che permette di ottenere una passata di pomodoro concentrata a freddo, preservando così il sapore fresco e il colore naturale del prodotto. Successivamente, la salsa viene arricchita con sale, aglio, cipolla e basilico, e confezionata in vasetti da 180 grammi, sottoposti a pastorizzazione.

“L’Istituto Alberghiero Donadio di Dronero – aggiunge la Professoressa Patrizia Venditti, Dirigente Scolastica dell’Istituto Donadio - si pone da sempre come punto di riferimento per il territorio, non solo nella formazione delle future generazioni di professionisti dell’ospitalità e della ristorazione, ma anche nella ricerca, nello sviluppo e nella valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali. Attraverso una costante collaborazione con aziende, enti locali e associazioni di categoria, il nostro istituto promuove l’innovazione nel settore, coniugando tradizione e nuove tecnologie, sostenibilità e creatività. Il nostro impegno è quello di continuare a essere un ponte tra scuola e mondo del lavoro, garantendo qualità, innovazione e tradizione nel settore dell’ospitalità.”

La salsa pronta al pomodoro e basilico Joinfruit Fresh è disponibile per l’acquisto online con consegna a domicilio, oppure con ritiro allo smart locker disponibile presso la sede del circolo del Cuneo Calcio A.C. Cuneo 1905 Olmo, o presso la sede di Joinfruit a Verzuolo.

Per il 2025 è prevista l’introduzione di nuove salse pronte, sempre realizzate con ingredienti di alta qualità e secondo i principi della sostenibilità e dell’inclusione sociale.