RedMoringa accelera la crescita con il supporto del fondo La Gemma: innovazione e sostenibilità per il benessere

Cuneo, 19 febbraio 2025 – Una notizia che unisce innovazione, territorio e attenzione al benessere: il fondo cuneese “La Gemma” ha annunciato il proprio ingresso nel capitale di RedMoringa, startup Piemontese nata per valorizzare le straordinarie proprietà della Moringa Oleifera. L’operazione punta a sostenere la crescita dell’azienda, che dal 2021 ad oggi ha più che decuplicato il proprio fatturato, e a favorire il lancio di nuove linee di integratori dedicati a settori spesso ignorati dalle grandi industrie farmaceutiche.

Storia e mission di RedMoringa

Fondata da Alberto Montabone e Luca Mario Gilardi, RedMoringa nasce con l’obiettivo di diffondere i benefici della Moringa Oleifera, pianta superfood dell’anno 2022 e promossa dalla FAO per le sue straordinarie virtù nutritive. L’azienda produce integratori alimentari, cosmetici naturali e da pochissimo anche prodotti per animali, in Italia, adottando pratiche eco-sostenibili e metodi certificati biologici.

“Abbiamo creduto nella Moringa fin dall’inizio – spiega Luca – perché è una pianta ricchissima di vitamine, proteine e antiossidanti, capace di sostenere il benessere fisico a 360 gradi, dalle difese immunitarie allo stress, con una particolare capacità di aiutare a risolvere problemi di digestione. Volevamo coniugare questo enorme potenziale con la qualità produttiva italiana e la massima trasparenza in materia di sostenibilità.”

Dalle nuove mamme alla fertilità: i nuovi progetti

La strategia di sviluppo di RedMoringa si concentra anche su esigenze specifiche, tradizionalmente poco considerate dai player del settore. “Stiamo investendo molte risorse – aggiunge Luca Mario Gilardi – per creare formule innovative rivolte alla fertilità maschile e femminile, alle esigenze delle neo-mamme e a diverse nicchie di problematiche spesso ignorate dalle big pharma. La risposta del mercato è stata entusiasmante e ha contribuito a farci crescere a ritmi a doppia cifra negli ultimi due anni.”

Un impegno concreto per la sostenibilità

RedMoringa adotta da sempre processi di produzione eco-friendly, dal confezionamento alla scelta delle materie prime. Già biologica, l’azienda ha fatto un ulteriore passo avanti: “Dal 2024 abbiamo completamente eliminato la plastica vergine nei nostri imballaggi a favore dell’RPET e della carta riciclata, diventando di fatto un brand plastic free a impatto ridotto”, sottolineano i founder.

L’ingresso del fondo La Gemma di Cuneo

Il recente ingresso nel capitale della startup da parte di La Gemma rappresenta un riconoscimento importante per RedMoringa e, al contempo, un’opportunità di sviluppo per il tessuto imprenditoriale locale. Il fondo, con sede a Cuneo, sostiene iniziative che combinano sostenibilità e valorizzazione dell'innovazione italiana in ambito agrifood.

“La partecipazione di La Gemma – ci permetterà di accelerare i nostri progetti di ricerca e sviluppo e di ampliare la rete di distribuzione a livello sia nazionale che internazionale. Siamo orgogliosi di poter contare su un investitore che condivide i nostri valori e la nostra visione del futuro.”

Prospettive future

Nei prossimi mesi, RedMoringa annuncerà nuove partnership e ulteriori linee di integratori. L’obiettivo è rendere sempre più accessibile la Moringa Oleifera, “albero della vita” noto per le sue eccezionali proprietà nutritive, e consolidare la presenza del brand nei mercati europei e internazionali.

“Puntiamo a diventare un punto di riferimento nel settore della salute naturale,” conclude Gilardi, “promuovendo un modello d’impresa che rispetti le persone e l’ambiente, grazie anche al sostegno di partner che come noi credono nel valore di fare impresa in modo etico e sostenibile.”