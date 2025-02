Residenza Santa Maria: Il futuro della casa di riposo per anziani a Genova

Nel cuore di Genova Castelletto, la Residenza Santa Maria rappresenta una nuova frontiera nel settore dell’assistenza agli anziani. Questa casa di riposo per anziani a Genova si distingue per il suo approccio innovativo e per la cura dei dettagli, offrendo un servizio completo e personalizzato che risponde a ogni esigenza degli ospiti.

Un'assistenza completa e professionale per gli anziani

Uno dei punti di forza della Residenza Santa Maria è il servizio di assistenza continua, disponibile 24 ore su 24. Questo garantisce agli ospiti e alle loro famiglie la tranquillità di sapere che ogni necessità verrà affrontata con tempestività e professionalità. A questo si aggiunge un pratico servizio lavanderia, che contribuisce a mantenere un ambiente ordinato e organizzato.

La qualità dell'assistenza anziani come valore aggiunto

La nostra residenza si distingue per un approccio scientifico e umano all'assistenza anziani. Ogni ospite viene valutato individualmente, con un programma di cura che tiene conto delle esigenze fisiche, psicologiche e relazionali, garantendo un'esperienza di vita unica e personalizzata.

Le caratteristiche principali della nostra residenza includono:

Assistenza medica h24 con personale altamente qualificato

Servizio lavanderia completo

Attività ricreative e motorie personalizzate

Camere singole e doppie con elevato comfort

Ambiente sociale stimolante e accogliente

Oltre all'assistenza sanitaria, la struttura punta a offrire un'alta qualità della vita, con un ambiente sereno e stimolante. Le attività motorie leggere e i momenti ricreativi favoriscono il benessere fisico e mentale degli ospiti, creando una vera comunità in cui socializzare e vivere in armonia.

Le camere, sia singole che doppie, offrono spazi confortevoli e accoglienti, studiati per garantire la massima comodità. Situata a due passi dalla Spianata Castelletto, la Residenza Santa Maria gode di una posizione privilegiata, ideale per chi desidera unire assistenza e bellezza paesaggistica.

Per chi cerca una casa di riposo che combini sicurezza, comfort e stimoli quotidiani, la Residenza Santa Maria è la scelta perfetta.