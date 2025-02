Buona lettura dal Caffè letterario di Bra con “La prima ora del giorno” di Anna Martellato

«Ferma la nave, ascolta la nostra voce. Nessuno è mai passato di qui con la sua nave senza ascoltare il nostro canto dolcissimo: ed è poi ritornato più lieto e più saggio» (Odissea, Omero).

Sognate la Grecia? Iniziate a portarla a casa, leggendo “La prima ora del giorno” di Anna Martellato (Giunti). Con le magnifiche descrizioni verrebbe voglia di andare via, immediatamente, anche senza la valigia. E poi c’è la trama delicata e magicamente evocativa (tranquilli: no spoiler).

Ambiziosa e determinata, a ventisette anni Zoe sa esattamente cosa vuole: diventare responsabile degli eventi nell’agenzia in cui lavora, dopo anni di studio e di gavetta. Mancano solo due settimane a una grande inaugurazione che sarà sotto i riflettori dei media: un’occasione unica per dimostrare che è lei la persona giusta per quel posto; e per mettere definitivamente in ombra il suo collega Nicolò, verso cui prova un’aspra rivalità.

Per questo, quando una mattina si ritrova fra le mani un test di gravidanza positivo, il mondo le crolla addosso. È incinta. Incinta di un uomo non disponibile. Zoe non ha dubbi: è il momento sbagliato, il bambino sbagliato e, lei, una madre sbagliata. C’è solo una persona a cui può rivelare le sue paure: nonna Anna, da sempre sua confidente. Quella nonna esile come un giunco, ma forte come la terra da cui proviene: l’isola di Rodi, con le sue mura dorate e i fiori di ibisco che si arrampicano su ogni balcone.

Ed è qui, fra minareti ottomani e cortili profumati, che la nonna condurrà Zoe sul filo della memoria: perché anche Anna ha un grande segreto da affidarle, un segreto che risale al settembre del ‘43, quando la guerra travolse l’isola, segnando per sempre il destino della sua famiglia…

Dall’incrocio di due mondi distanti, Zoe capirà che quelle che considerava delle certezze in realtà non lo sono, si metterà in discussione, seguendo le parole di sua nonna: «Perché per quanto cercherai, non troverai mai la tua strada se prima non trovi una cosa, una cosa soltanto. Te stessa».

Per fortuna i nonni sanno sempre dare consigli preziosi.