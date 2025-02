Cine per la Terra 2025, a Ceva si proietta il film "Io Capitano"

Con il terzo appuntamento la rassegna Cine per la Terra arriva a Ceva il 1 marzo. Per la prima volta la comunità cebana ospita la rassegna tradizionalmente legata ai piccoli paesi sul crinale della “Pedaggera” grazie alla collaborazione con il Comune di Ceva e al gruppo “Ceva cresce - Generare senso comune”.

“Io Capitano” è un film importante non solo perché ha vinto 7 David di Donatello e ottenuto diverse candidature a premi cinematografici, ma anche perché affronta un tema particolarmente percepito a Ceva.

Il regista Matteo Garrone ha voluto raccontare la migrazione attraverso la storia di due giovani senegalesi che attraversano l'Africa e il Mediterraneo per raggiungere i loro sogni, un’ “odissea contemporanea”, il resoconto del viaggio disperato di molti qui raccontata per immagini in modo intimo e profondo attraverso gli occhi dei protagonisti: un'esperienza forte fatta di sogni, rischi e paure e non solo la rappresentazione di un fenomeno da analizzare, quantificare, mitigare, arrestare.

Nel film emergono anche altri temi: la mitizzazione dell'Europa come terra promessa, l'impegno economico, il rapporto con le famiglie lasciate alle spalle nel paese di origine, le brutalità dei trafficanti e delle prigioni libiche, l'incoscienza della giovinezza e l'amicizia.

La serata prenderà il via con un aperitivo, occasione per un primo confronto; seguiranno la proiezione del film e un dibattito con testimonianze di chi a vario titolo si occupa di migrazioni e inclusione come ad esempio il Centro di Formazione Professionale Cebano Monregalese. L’intento è anche di dare voce a coloro che spesso vengono tenuti ai margini del dibattito, i protagonisti stessi.

Ritrovarsi per ridare dignità alle storie di ciascuno, per restituire, attraverso una narrazione a più voci, le complessità di un fenomeno senza eliminare il senso di umanità necessario nell'avvicinarle.

L’ingresso è libero