Cuneo, terzo appuntamento con "Poesie a colazione" incentrato su Corrado Govoni

Terzo appuntamento di "Poesie a colazione" incentrato su Corrado Govoni, sabato 22 febbraio, con ritrovo alle 9.45 ed inizio ore 10 per concludere alle 11 circa. I partecipanti leggeranno insieme delle poesie scelte dal poeta crepuscolare, che aderì successivamente al futurismo.

La rassegna non ha pretese accademiche, bensì l'obiettivo di riaccendere l'amore per la poesia e favorire la lettura di poeti del passato, sconosciuti o abbandonati subito dopo la scuola, e di portare l'esperienza in un contesto informale e rilassato. I testi saranno corredati da alcune notazioni biografiche.

L'iniziativa è ospitata da Famù nel parco, dal Parco della Resistenza di Cuneo, organizzato, sotto l'egida di Rinascimento poetico APS, dal Vicepresidente Luca Isoardo in collaborazione con Sara Fusaro.

Ingresso libero, possibilità di fare colazione. Obbligatoria la prenotazione ai seguenti contattati: luca.isoardo@gmail.com 3292568990 (suggeriti messaggi WhatsApp).