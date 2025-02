Dogliani, domenica 2 marzo si conclude la rassegna “Che spettacolo… il Teatro”

La rassegna teatrale di Dogliani “Che spettacolo… il Teatro”, si conclude domenica 2 marzo con lo spettacolo pomeridiano delle ore 16.30 “Agrabah- Aladdin what if”, musical realizzato dalla Compagnia teatrale Once upon a time.

Vi siete mai chiesti che cosa sarebbe successo se anche solo uno dei personaggi delle fiabe che tanto amate avesse preso una decisione diversa? In quale direzione sarebbe andata la sua strada? La storia si sarebbe conclusa nello stesso modo o il cambio di direzione avrebbe stravolto ogni cosa?



Queste sono le riflessioni che hanno dato vita ad "AGRABAH - Aladdin What If...", un musical interamente scritto e diretto dalla compagnia Once Upon A Time di Carrù (CN).

Nella caldissima cittadina di Agrabah, incontrerete i protagonisti della storia originale intenti a vivere la loro avventura, ma a un certo punto uno di loro farà una scelta diversa da quella che vi aspettate e, da quel momento, tutto cambierà. Nuovi personaggi faranno il loro ingresso tra le strade della città e nelle stanze del palazzo reale, mostrando aspetti di Agrabah di cui nessuno aveva mai parlato prima. Conosciuto e sconosciuto si fonderanno in una magica avventura ricca di intrighi, desideri e baci rubati sotto le stelle. Il tutto accompagnato, per la prima volta, da canzoni scelte appositamente tra i brani della musica pop italiana, e non più appartenenti ai classici Disney. Un musical fresco e originale, che mette in mostra il lato più magico e folle della fantasia.

"Agrabah è un musical inedito per tutta la famiglia – spiegano gli organizzatori –. Gli spettatori potranno incontrare Aladdin e gli altri celebri personaggi, ma la loro storia sarà tutta nuova e per la prima volta le canzoni non saranno Disney, ma della musica pop. Se siete curiosi... vi aspettiamo a teatro!".