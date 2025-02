Serata d’autore a Ceresole d’Alba con Elia Rossi

Appuntamento domani sera alle ore 21 presso i locali della Biblioteca Civica di Ceresole d'Alba per la serata di presentazione del libro "Mother Water Blues" di Elia Rossi.

Il romanzo, edito dai tipi di Durango Edizioni, racconta la vicenda di Joshua, un giovane pugile italo-nigeriano. Sul ring mostra una faccia buia e dura, i suoi cazzotti stendono uomini grossi come giganti. Almeno così lo vede Gionatan, un aspirante giornalista che si trova a intervistarlo senza aspettarsi nulla di più di qualche aneddoto sportivo.

Tuttavia, qualcosa scatta. La vita di Joshua scuote nel profondo il suo intervistatore, che si trova a smettere i panni del giornalista per inseguire quel racconto biografico fatto di demoni vudu, padri che nascondono misteri e coincidenze che determinano destini. In un dialogo fatto di avvicinamenti e fughe, soprattutto nei giorni del Black Lives Matter, Joshua e Gionatan finiranno per spogliarsi dei propri rispettivi ruoli, scoprendo, nella fatica della confidenza, che l’umanità è una sola e che i segreti degli uomini sono tutti uguali.

L’autore dialogherà con il professor Andrea Scarzello al quale le responsabili della Biblioteca Civica rivolgono un doveroso ringraziamento.

Al termine della serata ci sarà momento di convivialità con tisana e biscotti.