Il gruppo consiliare "Panero per Piasco Bene Comune" incontra i cittadini

Dopo l’incontro serale dello scorso martedì 18 febbraio, il gruppo consiliare di minoranza ‘Panero per Piasco Bene Comune’ prosegue il dialogo con la cittadinanza. Il prossimo appuntamento si terrà martedì 25 febbraio alle 15,30 al Circolo Acli di Piasco, in via Isola Superiore.

“Sono trascorsi sette mesi dall'inizio del nostro mandato in Consiglio Comunale – spiegano i consiglieri Flavio Fraire Giancarlo Panero– un periodo intenso in cui abbiamo affrontato molte sfide e avviato importanti progetti per il futuro di Piasco. Nel prossimo Consiglio, porteremo all’attenzione della cittadinanza temi fondamentali per lo sviluppo e il benessere del nostro paese”.

Durante l’incontro si parlerà del nuovo refettorio mensa, un'infrastruttura essenziale per garantire un servizio efficiente e di qualità, del polo socio-sanitario con l’obiettivo di migliorare i servizi dedicati alle famiglie, agli anziani e alla casa di riposo, delle politiche per i giovani con iniziative legate al Circolo e nuove attività per il loro coinvolgimento, del potenziamento dei servizi nei borghi di Sant’Antonio e San Giacomo per favorire il commercio e migliorare la qualità della vita, di viabilità e sicurezza per rendere il paese più vivibile, della valorizzazione della Collina e di Serravalle, del sostegno alle imprese e all’agricoltura e di una politica tributaria attenta alle esigenze delle famiglie.

Oltre a discutere i temi amministrativi, i consiglieri sottolineano l’importanza del coinvolgimento attivo della cittadinanza: “Questi appuntamenti, che avvengono ‘sorseggiando un caffè’, sono un modo per avvicinare la gente all’amministrazione comunale, andando nei vari borghi del paese e creando occasioni di confronto diretto. L’incontro di martedì 25 febbraio – concludono Fraire e Panero - sarà dunque un momento di crescita e partecipazione per tutta la comunità, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro solido e inclusivo per Piasco”.