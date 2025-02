A I Portici di Fossano si proietta il docufilm “Il Pazzo di Dio - La strada di Don Oreste Benzi”

Venerdì 28 febbraio alle ore 21, in proiezione pubblica al cinema “I Portici” di Fossano (via Roma 74), la Fondazione “Don Oreste Benzi” presenta il docufilm “Il Pazzo di Dio - La strada di Don Oreste Benzi”. Seguirà un dibattito moderato dal direttore del settimanale La Fedeltà Valter Lamberti con Mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo e Giovanni Paolo Ramonda, che per 16 anni ha raccolto l’eredità di don Oreste come responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII. Costo biglietto di ingresso 7 euro intero, 5 euro ridotto.

Prenotazioni e acquisti online a questo link.

“Il pazzo di Dio” è un docufilm che racconta la vita e le battaglie di don Oreste Benzi, il “parroco dalla tonaca lisa”, fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII, che grazie alla forza della sua fede, al suo coraggio e all’incrollabile convinzione che ogni vita ha il diritto di esistere, è riuscito a cambiare la storia di migliaia di persone.

Il documentario è prodotto dalla “Coffee Time Film” di Rimini, una casa di produzione cinematografica indipendente nella quale lavorano persone cresciute accanto a don Oreste. La sfida artistica che ne consegue è il tentativo di diffondere il pensiero e l’opera rivoluzionaria di don Oreste alle nuove generazioni, sfida in cui si inserisce la realizzazione di questo documentario.