“I giovedì del territorio”: all’Iris Dronero la nuova proposta OPS

Avrà inizio questa sera, giovedì 20 febbraio, al teatro Iris di Dronero la rassegna “I giovedì del territorio”. Organizzata da OPS - Officina Per la Scena, con il contributo del Comune di Dronero, le serate saranno imperdibili appuntamenti con artisti della nostra provincia, all’insegna di travolgenti commedie, ma anche danza, canto e poesia.

Appuntamento alle ore 21 con la prima dei protagonisti di questa rassegna: la compagnia amatoriale Teatro Prosa Saluzzo, che porterà in scena lo spettacolo intitolato “Chloe”.

Si tratta di una commedia che mette in scena un dibattito su quale sia il confine tra la realtà e la finzione, tra l'umano e il non umano, tra l'amore vero e l'amore simulato. Quest’opera, attraverso il personaggio di Giulio e la sua relazione con Chloé, mette in discussione i concetti di identità, desiderio, e relazione umana.

“Il tema dei 𝐫𝐨𝐛𝐨𝐭 è un argomento attuale e di grande interesse per la società contemporanea - dicono gli organizzatori - poiché solleva diverse questioni etiche e morali legate all'uso della tecnologia nel campo delle relazioni umane. La commedia si presenta come uno spettacolo divertente ma allo stesso tempo profondo, in grado di far riflettere sulle conseguenze emotive e psicologiche che potrebbero derivare da una relazione con un’intelligenza artificiale”.

Per informazioni e prenotazioni: cineteatroiris.ops@gmail.com / 3407439443