Limone Piemonte: sport, tradizione e divertimento per vivere la montagna

Nel cuore delle Alpi Marittime, Limone Piemonte è il posto perfetto per chi ama la montagna, lo sci e l’atmosfera accogliente di un borgo alpino. Qui la neve regala scenari da cartolina e, durante il Carnevale, il paese si veste di festa con colori, maschere e tanta allegria. Un’occasione speciale per vivere la magia della montagna con un tocco di divertimento in più! Raggiunge Limone Piemonte è facilissimo: da Torino basta poco più di un’ora di auto, da Cuneo solo 30 minuti (anche in treno!), mentre da Milano ci vogliono circa tre ore.

Che sia per una giornata sulla neve o un weekend di relax e festa, Limone Piemonte ti aspetta: le sue piste, adatte a sciatori di ogni livello, si affiancano a un centro storico suggestivo e a rifugi di montagna dove gustare la cucina locale. Per le famiglie, non mancano scuole di sci, aree dedicate ai più piccoli e possibilità di ciaspolate in un ambiente naturale mozzafiato.

Anche quest'anno il Carnevale porta allegria sulle nevi di Limone Piemonte, con eventi pensati per tutta la famiglia. Sabato 1° marzo , il Carnevale dei Piccoli trasformerà il centro del paese in un’esplosione di colori e musica, con sfilate in maschera, spettacoli e animazione per i più piccoli. Un’occasione perfetta per vivere l’atmosfera festosa del borgo alpino tra tradizione e divertimento.

Lunedì 3 marzo, invece, sarà il turno della Carnival Cup, un evento che porterà originalità e spirito carnevalesco anche sulle piste da sci. Sciatori di ogni età potranno cimentarsi in spettacolari discese in maschera, unendo sport e creatività in un’esperienza unica sulla neve.