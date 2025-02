A Valdieri da venerdì 21 a domenica 23 febbraio si festeggia il carnevale alpino

La valle Gesso è pronta a celebrare le antiche tradizioni e credenze con tre giorni di eventi che iniziano domani (venerdì 21 febbraio), alle 16.30, con il laboratorio creativo per bambini “La maschera dell'Orso" delle volontarie della Biblioteca comunale di Valdieri, seguito, alla sera (20.45), dalla presentazione del diario "Bestiario d'Italia" dell'illustratore Gabriele Pino e dalle ricette della food blogger Beatrice "Betulla" Di Tullio.

Sabato 22 la Cooperativa Montagne del Mare propone una visita guidata presso l'Area archeologica di Valdieri e al Museo, mentre nel pomeriggio si ripropone la tradizionale questa carnevalesca dei fra, confraternita di finti religiosi poco raccomandabili che, insieme alle Fantine (graziose donzelle dal viso barbuto), al domatore e ai peroulíer (giovani e rumorosi stagnini con volti sporchi di fuliggine), accompagnati da Luca Pellegrino e dalla chantouria ed l'Ouars, busseranno alle porte dei valdieresi alla ricerca di "qualcosa di buono da mettere sotto i denti". In cambio? Canzoni ed epistole, componimenti ironici che narrano le vicende della comunità durante l'anno passato.

La sera di sabato è dedicata alla veglia serale - la vejà d' Carneval -, un momento di festa e riscoperta di riti e canti "quasi" dimenticati.

Durante tutta la giornata di domenica 23, nel centro di Valdieri, si terrà il mercatino dei prodotti tipici e artigianali e ci sarà la possibilità di visitare gratuitamente, con un archeologo della Cooperativa Mediares, la mostra "Ai piedi delle montagne: vivere e morire in Valle Gesso 3.000 anni fa".

Per i più piccoli, una serie di giochi e attività didattiche con l'Associazione La Barca nel Bosco e con gli animali della fattoria di Marco Giordana.

Alle ore 12 e fino a esaurimento scorte, tutti insieme per pranzo: menù a base di gnocchi di Carnevale.

Dalle 14 di domenica l'evento più atteso: il vero e proprio Carnevale dell'Orso di Segale!

Ritornato a Valdieri nel 2004 dopo un'assenza di oltre cinquant'anni, l'animale in paglia di segale rappresenta il legame tra la natura e l'uomo e la chiave per comprendere i ritmi delle stagioni e definire l'arrivo della primavera.

Richiamato dalle canzoni della chantouria ed l'Ouars e dalle melodie di Luca Pellegrino, l'Orso di Segale irrompe in piazza per prendersi gioco di tutti i partecipanti alla festa, per poi fuggire tra le vie del paese. Sarà compito del domatore, aiutato da peroulíer e fra, metterlo in catene e condurlo alla bella Quaresima, l'unica donna capace di ammansirlo con un ballo vorticoso, prima del grande rogo purificatore del Ciciu 'd paia.

Al termine, merenda in piazza con degustazione dei biscotti dell'Orso di Segale, un prodotto a marchio Qualità Parco APAM realizzato dalla Locanda alpina Balma Meris, e il grande gioco dell'ago nel pagliaio.

Scopri il programma completo: https://bit.ly/432TeAH

Il Carnevale alpino di Valdieri è organizzato da Aree Protette Alpi Marittime / Ecomuseo della Segale, Comune di Valdieri e Unità Pastorale Valle Gesso, insieme alla comunità di Valdieri. Si ringraziano per la preziosa collaborazione la Proloco di Valdieri, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Valdieri, la Biblioteca comunale, il Gruppo animatori parrocchiali, Luca Pellegrino e la chantourio ed l’Ouars.