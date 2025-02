Atp Doha, Berrettini sconfitto nei quarti da Draper

(Adnkronos) - Finisce la corsa di Matteo Berrettini al torneo Atp 500 di Doha. Sarà Jack Draper ad affrontare in semifinale il ceco Jiril Lehecka. Il britannico, testa di serie numero 8, si impone per 4-6, 6-4, 6-3 in 2h22'. Berrettini, che chiude con 16 ace, si aggiudica il primo set ma fatica a mantenere il livello costante nel secondo e nel terzo parziale. L'azzurro concede in totale 13 palle break. A Draper basta un break nel secondo set e uno nel terzo per prendere il largo.