Cherasco e Dogliani, a marzo la rassegna musicale condivisa "D’Accordi"

Contaminazioni, il programma culturale comprendente incontri di diverso genere, suddivisi per tema, presenta alcuni concerti e un paio di lezioni di ascolto perché la musica, superando barriere geografiche e linguistiche, è la forma più immediata di contaminazione.

La rassegna musicale si intitola “D’Accordi” ed è condivisa e vede lavorare insieme per la prima volta le città di Cherasco e di Dogliani. Il titolo nasce dall’assonanza che lega la parola “accordo” che, in musica, indica un insieme di note suonate per creare armonia e l’espressione “d’accordo” che significa essere in sintonia, avere la stessa unità di pensiero.

Cherasco e Dogliani sono due realtà relativamente vicine che fanno parte di un'area ricca di storia, cultura e tradizioni piemontesi; entrambe hanno una forte tradizione gastronomica, una ben definita identità architettonica, con edifici storici e chiese di grande pregio e una vita culturale ricca di iniziative che le rendono distinguibili e note come città d’arte.

Si tratta di un ricco programma di concerti che si svolgerà nelle domeniche pomeriggio di marzo, alle ore 17, tra Cherasco e Dogliani: un'opportunità unica per i cittadini di entrambe le comunità, così come per i visitatori, di vivere momenti di alta qualità musicale, condividendo esperienze artistiche in luoghi storici e suggestivi. Le locations saranno prestigiose per entrambe le città, come lo sono l’antica chiesa di San Gregorio di Cherasco e lo scenografico Teatro Sacra Famiglia di Dogliani.

Ecco il programma dei 4 appuntamenti musicali:

9 marzo a Dogliani, Teatro Sacra Famiglia: “Gli Archimedi” con Andrea Bertino Violino, Marco Allocco Cello, Giorgio Boffa Double Bass;

16 marzo a Cherasco, Chiesa di San Gregorio: “Duo Faccini” con Betsabea Faccini e Elia Faccini, pianoforte a quattro mani;

23 marzo a Dogliani, Teatro Sacra Famiglia: “Duo DissonAnce” con Roberto Carbelotto e Gilberto Meneghin, fisarmonica;

30 marzo, Cherasco, Chiesa di San Gregorio: “Variazioni senza tema” con Stefano Parrino al flauto traverso, Francesco Parrino al violino.



A questi concerti si aggiungono inoltre due lezioni propedeutiche alla musica sotto forma di educazione all'ascolto e alla percezione musicale, a cura di Mariacarla Cantamessa:

2 marzo, a Cherasco nella Chiesa di San Gregorio alle ore 17, “Il Viaggio”:

13 aprile, a Dogliani nella Biblioteca Comunale alle ore 17, “La Storia del pianoforte”.

Il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRC.

«La musica ha un potere universale che riesce a unire le persone al di là delle differenze culturali, linguistiche o geografiche – dice Mara Degiorgis consigliera delegata alla cultura - crea connessioni, contaminazioni appunto, essendo in grado di suscitare emozioni e sensazioni comuni anche tra individui provenienti da ambienti molto diversi. Che si tratti di musica classica, jazz, folk o moderna ogni ascolto porta con sé una cultura da scoprire e l’ascoltatore diventa parte di una esperienza condivisa”

“Ringrazio Cherasco per questa bella esperienza in comune: la cultura non ha confini e mai titolo risulta più azzeccato, infatti è stato facilissimo trovarsi “D’accordo” – dice l’Assessore alle manifestazioni del Comune di Dogliani Gianluca Navello. Le due città hanno scelto di avvicinarsi sul piano della promozione culturale attraverso la musica, mettendo in campo le reciproche esperienze e condividendo attività per iniziative congiunte che possono rafforzare i legami sociali tra le comunità».