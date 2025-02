Cuneo aumenta il suo peso nel mondo della Scherma: Beppe Lauria nel Consiglio Federale

Cuneo aumenta il suo peso nel mondo della Scherma, non solo sulla pedana.

Lo scorso fine settimana - 15 e 16 febbraio - il Circolo Scherma Cuneo è stato di scena a Rovigo per la 2° Prova Assoluti Zona Nord di Fioretto. Nel femminile Marika Botta si è fermata al 98° posto, mentre nel maschile erano presenti due atleti cuneesi: Giorgio Pellegrino, che ha chiuso 84°, e Leonardo Giamello, che non è andato oltre la 138° posizione.

Ha fatto meglio un ex della società cuneese, Enrico Lauria, impegnato in quel di Catania per la Prova Assoluti Zona Sud. Il giovane fiorettista, in forza al Club Scherma Ancona, ha chiuso in settima posizione, vedendo sfumare l’accesso alla semifinale per un solo punto (15-14).

L’ultima notizia riguardante il mondo della scherma cuneese non arriva però dalle palestre, ma dalle stanze federali. Ai piedi dell’Etna, in concomitanza con gli Assoluti, si è riunito il Consiglio della Federazione Italiana di disciplina.

Il neo-presidente federale Luigi Mazzone, eletto nello scorso gennaio alla guida della Fis, ha attribuito gli incarichi ai membri del direttivo e ad altri dirigenti sportivi. Nello staff ci sarà anche il presidente del Circolo Schermistico di Cuneo, Giuseppe Lauria (oltre a Leandro Giurdanella, Luca Salis, Alice Cometti, Marco Pietro Carfì e Antonio Iandolo).

La delega ai rapporti istituzionali della presidenza si avvarrà del supporto di Valentina Vezzali, sei volte campionessa olimpica ed ex sottosegretaria allo Sport nel governo guidato da Mario Draghi.