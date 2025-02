Da Guarene a Moncalieri: 'nonna' Teresa ha festeggiato il traguardo dei 100 anni

Cento anni e non sentirli, verrebbe da dire, mutuando e aggiornando lo slogan di una vecchia pubblicità. Nei giorni scorsi Moncalieri ha festeggiato i 100 anni di 'nonna' Teresa, al secolo Teresa Damasco, che al compimento del secolo di vita si fa aiutare da una badante ma è ancora autosufficiente e fa scarso uso dei medicali.

Dalla provincia a Torino

Dopo aver vissuto i terribili anni della Guerra in gioventù e poi una vita di lavoro e sacrifici, ora si gode il meritato riposo nella sua casa sulla collina di Moncalieri. Nei giorni scorsi nonna Teresa ha festeggiato 100 anni, un secolo di vita con tanto di torta che ha festeggiato insieme alla figlia Gabriella, ai nipoti e ai suoi cari.

Teresa Damasco è nata a Guarene, in provincia di Cuneo, in una famiglia numerosa dedita al lavoro nei campi. Cinque sorelle e un fratello: oggi sono rimaste in due. Oltre a Teresa che ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, la 'più piccola' della nidiata Cecilia, che ha raggiunto i 95 anni ed abita vicino.

Il saluto del sindaco Montagna

Dopo aver lasciato la provincia per la grande città, a Torino ha lavorato a lungo alla Riv ed ha conosciuto Sergio Muratore, che sarebbe poi diventato suo marito.

Per celebrare questo straordinario compleanno si è mosso di persona il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna, per portarle il saluto e gli auguri della Città. 100 anni sono per pochissimi e in queste condizioni di salute rappresentano un traguardo straordinario.