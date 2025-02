Evasione nelle sponsorizzazioni sportive, arresti e perquisizioni

FROSINONE (ITALPRESS) - E' in corso una vasta operazione condotta dai Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Frosinone, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, che ha per oggetto le sponsorizzazioni nell'ambito delle competizioni sportive. L'attività interessa 14 regioni e 37 località, con l'impiego di circa 200 militari, in forza a 40 Reparti della Guardia di Finanza. In tale ambito, si sta dando attuazione a ordinanze di applicazione di misure cautelari personali e reali, concontestuali perquisizioni. Le principali accuse sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, intestazione fittizia di beni e bancarotta fraudolenta.-foto ufficio stampa Gdf-(ITALPRESS).