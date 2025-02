Il carnevale nei Musei di Bra con un laboratorio tematico a Palazzo Traversa

In vista del Carnevale, il Museo civico di Palazzo Traversa propone il laboratorio creativo tematico “Quadri in maschera”, rivolto ai bambini e alle bambine dai 7 ai 12 anni.

L’evento, in programma per la mattinata di martedì 4 marzo, dalle 9 alle 12, permetterà ai partecipanti di divertirsi giocando a “mascherare” i protagonisti dei quadri esposti in museo, rendendoli in perfetto stile carnevalesco! Per partecipare al laboratorio, al costo di 5 euro a bambino/a, è necessario prenotarsi scrivendo alla mail: traversa@comune.bra.cn.it