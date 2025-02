Il WiMu Museo del Vino di Barolo riaprirà il 1° marzo: pronti un evento e tante novità

Dopo un 2024 positivo, con 55.051 visitatori, il WiMu - Museo del Vino di Barolo si prepara a un nuovo anno di successi e conferme. La riapertura, prevista per il 1° marzo, segna l'inizio di una stagione che punta ad accogliere un pubblico sempre più ampio, tra appassionati, famiglie e turisti internazionali.

Il WiMu riaprirà, dopo la consueta pausa stagionale, nei weekend di marzo: 1/2 – 8/9 – 15/16, dalle 10.30 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.00. Dal 17 marzo sarà aperto tutti i giorni, dalle 10.30 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00.

Anche il Wi.La. – Collezione Internazionale di etichette da vino d’uva riaprirà nei fine settimana e festivi: 1/2 – 8/9 – 15/16 marzo, dalle 10.30 alle 18.00, ultimo ingresso alle 17.00. Dal 22 marzo sarà aperto il sabato, la domenica e nei festivi, con orario 10.30 – 19.00, ultimo ingresso alle 18.00.

Un evento che lega il mondo delle donne al vino

È già in programma un appuntamento speciale che unisce cultura, sensorialità e creatività in un’esperienza unica. In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, sabato 8 marzo, il WiMu propone un’esperienza "Vino, singolare femminile" dedicata al rapporto tra donne e vino, un viaggio tra storia, percezione sensoriale e sperimentazione artistica.

Alle 15.30, la visita tematica "L’animo di(vino) delle donne" accompagnerà i visitatori in un viaggio tra aneddoti e curiosità, dall’antichità ai giorni nostri. L’iniziativa esplorerà il complesso e affascinante rapporto tra donne e vino, coinvolgendo i partecipanti anche attraverso l’esperienza olfattiva.

Alle 16.45 si terrà il laboratorio “Wine on paper”, a cura di PurpleRyta, artista specializzata nella pittura con il vino. I partecipanti scopriranno e sperimenteranno la tecnica del wine on paper, che prevede l’uso spontaneo del vino su carta per dare vita a un’opera tra l’astratto e il figurativo. Questo laboratorio è un’occasione unica per imparare direttamente da un’artista che ha fatto di questa tecnica la sua cifra stilistica.

Costi e prenotazioni

Il costo della visita tematica è di 5 € a partecipante, oltre al biglietto d’ingresso ridotto di 7 € (i titolari di Abbonamento Musei pagano solo la visita guidata). La durata della visita è di circa 1 ora. Il laboratorio “Wine on paper” ha un costo di 25 € a partecipante, con una durata di circa 30 minuti e posti limitati. Per chi desidera vivere entrambe le esperienze, è disponibile un pacchetto speciale che include sia la visita tematica che il laboratorio al costo di 35 € a partecipante, per una durata complessiva di circa 2 ore.

Si tratta di un’occasione esclusiva, con una tariffa speciale riservata ai partecipanti del WiMu. È possibile prenotare per entrambe le attività o solo per una delle due. Per chi parteciperà esclusivamente al laboratorio, sarà possibile visitare il museo in autonomia nell'arco della giornata, usufruendo di un ingresso a tariffa ridotta di 7 € a persona.

Il laboratorio è riservato a un pubblico adulto e non è adatto ai bambini. Prenotazione fortemente consigliata scrivendo a info@wimubarolo.it.

Una visione rivolta al futuro

Parallelamente, il WiMu avvierà un progetto di riallestimento, promosso dal Comune di Barolo e dalla Barolo&Castles Foundation, con il supporto di Ideazione Srl, LLTT e la supervisione di François Confino, architetto svizzero già responsabile del concept espositivo originario. Il restyling, che interesserà scenografie, installazioni multimediali e illuminazione, non modificherà la struttura storica del Castello Falletti, mantenendone intatta l’autenticità, ma renderà gli ambienti più funzionali e immersivi.