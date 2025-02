Jeremic “Tra Serbia e Italia rapporto duraturo e solido”

ROMA (ITALPRESS) - "Le relazioni tra Italia e Serbia sono di lunga data: l'anno scorso abbiamo celebrato 145 anni di rapporti diplomatici e 15 anni di partenariato strategico, la nostra cooperazione è sviluppata in tanti settori. Il mio lavoro è cercare e trovare l'opportunità per crescere insieme, nell'ambito istituzionale, economico, ma anche culturale". Lo ha detto l'ambasciatrice della Serbia in Italia, Mirjana Jeremic, in un'intervista a Claudio Brachino per il format televisivo Diplomacy Magazine dell'agenzia Italpress. Una donna protagonista come "tante ambasciatrici nel mondo, forse perchè abbiamo una sensibilità particolare. E' molto importante che dare alle donne posizioni di leadership diventi una regola e non un'eccezione". La maggior parte dei serbi in Italia ha scelto Trieste. "Ho incontrato il sindaco, che mi ha detto che ha ottimi rapporti con la comunità serba e sono davvero contenta di sentirlo", vuol dire che "la comunità serba è ben integrata in Italia", ha aggiunto Jeremic. Poi in tanti "hanno acquisito la doppia cittadinanza, tra cui artisti, imprenditori, studenti e atleti". L'adesione della Serbia all'Unione Europea "è una strada molto lunga: il ministro Tajani ha detto che la Serbia potrebbe essere un membro dell'Unione Europea anche prima del 2030 e siamo molto grati del supporto del governo italiano, ma purtroppo non decide solo l'Italia", ha sottolineato. "Siamo un piccolo Paese, ma abbiamo rapporti economici" con tutti, specialmente con l'Italia: "nel 2023 abbiamo avuto il primo business forum a Belgrado, a cui ha partecipato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha visto la presenza di tantissime aziende italiane e serbe, poi a Trieste a maggio dell'anno scorso con la presenza del nostro primo ministro e di cinque ministri e l'ultimo il 31 gennaio, di nuovo con il ministro Tajani e oltre 400 aziende italiane. E' un segnale che i nostri rapporti economici sono davvero eccellenti. L'apertura di Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti a Belgrado è uno stimolo per gli investitori italiani a venire in Serbia". Inoltre "siamo molto orgogliosi perchè abbiamo vinto una prestigiosa competizione come l'Expo 2027, Belgrado sarà capitale del mondo dal 15 maggio al 15 settembre e aspettiamo oltre 100 Paesi, tra cui l'Italia". Sull'intelligenza artificiale, ha evidenziato Jeremic, "siamo tra i primi 25 Paesi che hanno adottato la strategia per la sua applicazione nell'energia, nell'istituzione e nella sanità e a dicembre abbiamo ospitato anche un vertice sull'intelligenza artificiale".- foto Italpress -(ITALPRESS).