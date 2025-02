Marta Bassino in vista del primo dei due giganti di Sestriere: "Sono fiduciosa, sempre bello gareggiare in Italia e vicino a casa"

Sono undici le italiane iscritte al primo dei due giganti femminili di Sestriere in programma venerdì 21 febbraio sulla pista Kandahar (prima manche alle ore 10.30, seconda alle 13.30 con diretta televisiva su Rai Due ed Eurosport). Si tratta del sesto appuntamento fra le porte larghe della stagione, che arriva a un mese esatto dall’ultimo gigante disputato a Kronplatz.

Per l’Italia saranno presenti Marta Bassino, Roberta Melesi, Federica Brignone, Sofia Goggia, Asja Zenere, Elisa Platino, Alessia Guerinoni, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb e Lara Della Mea.

Bassino all'ufficio stampa FISI: “E’ sempre bello tornare a gareggiare in Italia, oltretutto se si tratta della gara più vicina a casa. Abbiamo fatto due giorni di allenamento sulla pista vicina a quella di gara, sono fiduciosa, ho fatto un percorso di crescita in gigante, non sono ancora al 100% ma un pezzo alla volta posso avvicinarmi”.

Il programma proseguirà sabato 22 febbraio con un altro gigante, mentre domenica 23 febbraio toccherà ad uno slalom.