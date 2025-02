Milleproroghe ed enti locali, Bergesio (Lega): “Risposte concrete a chi è più vicino ai cittadini”

“Enti locali “ingranaggio” fondamentale per il buon funzionamento del Paese. Per rispondere alle istanze espresse da queste istituzioni, le più vicine ai cittadini, il Milleproroghe contiene una serie di interventi importanti e concreti”.

Così il Senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) commenta i punti del Decreto Milleproroghe che riguardano gli enti locali.

Una serie di azioni proposte con emendamenti dalla Lega, che mirano a semplificare e snellire una serie di procedure.

Come la proroga fino al 2027 della scadenza per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, riconoscendo la necessità di tempi e risorse maggiori per adempiere a tale obbligo.

Inoltre, al fine di non ostacolare le procedure di reclutamento del personale durante l'intera durata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il precedente espletamento della mobilità volontaria prima di bandire nuovi concorsi pubblici.

Si è anche intervenuti per evitare che brevi ritardi nell'aggiudicazione dei lavori relativi alle opere comportassero la revoca dei finanziamenti per interventi in corso, già conclusi o in fase di definizione.

Mentre sul tema dell’inconferibilità degli incarichi a livello locale si è agito su due fronti: da un lato è stata abrogata la disposizione che impediva agli individui che avevano ricoperto cariche politiche in Province o Comuni con più di 15.000 abitanti nei due anni precedenti di assumere incarichi apicali a livello provinciale e comunale (superiori a 15.000 abitanti), e dall’altro è stata prorogata fino al 2025 la possibilità per i componenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di ricoprire cariche apicali a livello regionale.

“Il Milleproroghe contiene infine un intervento che mi sta particolarmente a cuore: è stato infatti approvato un ordine del giorno a favore dei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti per proseguire con i contributi finalizzati alla messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici, abbattimento di barriere architettoniche ed efficientamento energetico”, conclude Bergesio.