Piano pandemico, Bassetti: "Grave che politica metta bocca, quarantena è necessaria"

(Adnkronos) -

Il Piano pandemico "non può derogare da quello che viene fatto in tutti i Paesi del mondo. È evidente che i lockdown sarebbero sempre da evitare, ma nel momento in cui dovesse esserci un nuovo virus e ci fosse una diffusione come quella già vissuta, il contenimento di un'infezione è la quarantena. Non lo decide la politica, ma la scienza e la medicina".

Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, in merito alla bozza del nuovo Piano pandemico 2025-2029 trasmessa alle Regioni dal ministero della Salute: "Spiace che ancora una volta il Piano pandemico sia influenzato dalla politica, invasioni di campo gravissime, e credo che noi medici e scienziati non ci dobbiamo stare. La politica non deve mettere il naso in materie non sue".

"Io sono stato il primo critico di alcune misure prese nel 2020-2021", ha ricordato Bassetti, "i lockdown troppo lunghi e le scuole chiuse. Ma scrivere in un Piano pandemico che tu non farai mai un Dpcm per la quarantena ritengo sia sbagliato. Nessun altro Paese si è posto in questo modo".