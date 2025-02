Rubiales condannato per il bacio a Hermoso: maxi multa da 10mila euro

(Adnkronos) -

Luis Rubiales è stato giudicato colpevole per il bacio dato, senza il suo consenso, a Jenni Hermoso, calciatrice della Nazionale spagnola durante la premiazione dei Mondiali femminili del 2023. La Corte penale centrale dell'Alta Corte Nazionale, che ha seguito l'intero processo, ha condannato quindi l'ormai ex numero uno della Federazione spagnola a 18 mesi di multa, ovvero al pagamento di 20 euro ogni giorno, riconoscendo un crimine di violenza sessuale.

La sentenza, inoltre, vieta a Rubiales di avvicinarsi ad Hermoso entro un raggio di 200 metri e di comunicare in ogni modo con la calciatrice per un anno. Rubiales viene però assolto dall'accusa di coercizione. I pubblici ministeri avevano chiesto una condanna al carcere per Rubiales, che invece sarà costretto a pagare un totale di circa 10.800 euro di multa.