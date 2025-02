Sri Lanka, treno travolge elefanti: morti sei esemplari

(Adnkronos) - In Sri Lanka sei elefanti sui binari ha fatto deragliare un treno passeggeri. I sei esemplari sono morti, altri due sono stati affidati alle cure dei veterinari. Nessuna conseguenza per i passeggeri del treno che viaggiava vicino a una riserva naturale, ha confermato la Polizia, mentre immagini diffuse sul web immortalano la triste fine degli elefanti uccisi dalla potenza dell'impatto con il treno.

Per il Paese quello accaduto a Habarana, a est della capitale Colombo, è il peggior incidente del genere della propria storia, dove non è inusuale per i convogli imbattersi in 'famiglie' di elefanti, considerati un 'tesoro nazionale'. Qui gli esemplari in libertà sono circa settemila. Tra gli incidenti più tristi che li hanno visti coinvolti c'è quello del settembre 2018 quando due cuccioli di elefante e la loro mamma, in 'dolce attesa', sono morti in circostanze analoghe. E ci sono anche casi di 'convivenza' difficile.

Nei giorni scorsi le autorità hanno manifestato preoccupazione per i dati, in aumento, relativi agli 'incidenti' tra esseri umani ed elefanti in alcune aree del Paese. Ci sarebbero contadini esasperati dagli attacchi ai loro raccolti, sempre più inclini a prendersela con gli elefanti. E nel 2023, dicono i dati ufficiali, il bilancio parlava di 450 elefanti e 150 persone uccise in 'scontri'.