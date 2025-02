Un trentanovenne arrestato per spaccio: non potrà tornare ad Alba per tre anni

I Carabinieri della Stazione di Alba hanno arrestato un cittadino nigeriano 39enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ​​indagato in un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Asti sempre per reati legati agli stupefacenti, è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Alba.

Un controllo approfondito ha portato alla perquisizione personale e domiciliare, consentendo ai militari di sequestrare 18 grammi di hashish. Il 39enne non era nuovo a episodi del genere: in passato era stato già arrestato per reati legati alla droga proprio alla stazione ferroviaria di Alba e sottoposto alla misura del divieto di dimora nella provincia di Cuneo, poi revocata.

Giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Asti, l’uomo è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. Su richiesta dei Carabinieri della Compagnia di Alba, il Questore di Cuneo ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Alba per tre anni.

La sua posizione, nell’ambito del procedimento penale in corso, resta al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che ne accerterà le eventuali responsabilità nel corso del successivo processo.