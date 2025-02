Cuneo, gestione e manutenzione del verde discutibili a San Rocco Castagnaretta

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore circa il discutibile intervento di manutenzione e gestione del verde a San Rocco Castagnaretta a Cuneo.



"Due passi a San Rocco Castagnaretta, lungo via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, presso l’area verde di fronte alla caserma Ignazio Vian… lo spettacolo lascia allibiti! Si tratta di un intervento di manutenzione e cura del verde pubblico oppure si è consumato un atto vandalico ad opera di ignoti?

Gli interventi sono stati eseguiti con grande brutalità, assoluta incompetenza, totale spregio delle più elementari operazioni colturali o anche solo del semplice buon senso; il risultato, sotto gli occhi di tutti, è penoso e il livello di degrado conseguente agli interventi è grave! Non si è neppure provveduto alla raccolta, asportazione e smaltimento del materiale vegetale residuo né della carta e di ogni altro oggetto non di natura vegetale che nel tempo hanno proliferato all’interno della macchia arbustiva e che sono venuti in vista a seguito della “pulizia” effettuata…

Senza alcun dubbio il lavoro, finito in modo così accurato e completo (!!!), è più un danno che un beneficio e una domanda sorge spontanea: quanto è costato e chi ha pagato? ".